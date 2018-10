Nella Hollywood più glamour, a caccia di star

Cecconi’s - Le radici veneziane, con sede a Londra e ora a West Hollywood, Cecconi accontenta una clientela chic, con piatti di lusso di ispirazione italiana e una sala da pranzo elegante e rilassante. Aperto sette giorni su sette per colazione, pranzo e cena. Assidua frequentazione di attori, pop-star, produttori e registi.



PUMP - Un ristorante e lounge bar aperto dall’inglese Lisa Vanderpump famosa per la sua partecipazione al programma tv The Real Housewives of Beverly Hills. L’arredamento è un'esplosione rococò di ispirazione mediterranea, con ripiani in marmo, gigantesche lanterne in ferro battuto, barre di legno intagliato, un uliveto e (ovviamente) lo stemma di Vanderpump. Il menu spesso omonimo (tra cui Pump-tini, Vanderpump, ecc.) offre una cucina di ispirazione francese-italiana. Un ritrovo glamour per i vip meno timidi.



Craig’s - Craig’s è da tempo un punto di riferimento per le celebrità a West Hollywood. Propone piatti per ogni tipo di palato, dal cibo di lusso di alto livello alle specialità vegane. Craig’s ha servito quasi tutte le celebrità che possono venirci in mente, dalle Kardashian a George Clooney, da Mariah Carey a Jennifer Lopez. Ovviamente i paparazzi qui hanno la loro postazione fissa all’entrata.



Gracias Madre - Situato proprio accanto al Design District, questo famoso ristorante offre il 100% di cucina messicana vegetariana, con ingredienti biologici coltivati localmente. Russell Brand e la moglie Laura Gallacher sono stati visti di recente a pranzo al Gracias Madre. Altre clienti fedeli del locale sono Amanda Seyfried, Mariah Carey e la candidata al Golden Globe Jessica Chastain.



Urth Caffé - Dopo diversi anni ad affinare la tecnica per tostare e preparare un ottimo caffé, i proprietari di Urth Caffé hanno lanciato la prima società di produzione di caffè esclusivamente biologico. L’hanno chiamato Urth Caffé dove Urth è un’antica parola gallese che significa Terra e Caffé. Questa caffetteria è spesso visitata da star come Kylie e Kendall Jenner, Hailey Baldwin e Katie Holmes.



Catch LA - Situato sopra le strade dell’elegante West Hollywood Design District all’angolo tra Melrose Avenue e San Vicente Blvd, CATCH LA è il gemello sulla costa occidentale dell’acclamato ristorante di New York CATCH. Serve piatti a base di pesce dal gusto multietnico accompagnati da una vista mozzafiato del centro di Los Angeles e delle colline di Hollywood. Non perdere il rooftop da 340 posti che domina LA dove spesso si incontrato celebrità come Kendall Jenner, che ha festeggiato qui il suo compleanno con l’intera famiglia Kardashian e Jessica Chastain che è una cliente fissa.



Sunset Marquis - L’hotel Sunset Marquis si trova a breve distanza da dove si tengono i Golden Globe. Le star che frequentano quest’albergo esclusivo tendono ad occupare la Villa Presidenziale, fornita di una sala proiezioni privata, di un pianoforte a coda e di una sala da pranzo per dieci persone. Le celebrità scelgono Sunset Marquis perché offre ville ben nascoste e suite private, è una scelta perfetta per chi che cerca la privacy e la tranquillità, in particolare durante la stagione dei premi. L’hotel vanta una clientela senza eguali, tra cui George Clooney, cliente affezionato.



Sunset Tower - Questo leggendario edificio di 15 piani color rosa situato sulla Sunset Strip, è stato la casa dei ricchi e famosi per decenni, tra cui Marilyn Monroe ed è ora popolare tra grandi star come Brad Pitt, Angelina Jolie, Jennifer Aniston e Johnny Depp. Ospita anche l’hotspot delle celebrità, il Tower Bar, un accogliente rendez-vous ispirato alla vecchia Hollywood che offre un elegante rifugio per i più esigenti. Il Tower Bar ha una sala da pranzo a bordo piscina con un ambiente interno/esterno unico e un’incredibile vista panoramica della città.



Per maggiori informazioni: www.visitwesthollywood.com