Natura magica: luoghi di… vini

MOSEL, GERMANIA - Per quanto sia famosa per le sue birre, la Germania in alcune aree produce anche vini di altissima qualità. I bianchi, come il Risling, sono il cavallo di battaglia della regione del Mosel, dove è possibile effettuare degustazioni ammirando lo spettacolo della Mosella.



BURGENLAND, AUSTRIA - A solo un’ora di macchina da Vienna, il Burgenland attrae da anni appassionati della natura e della vita all’aria aperta, per non parlare degli appassionati di degustazione. La regione infatti è un vero e proprio paradiso per tutti gli amanti del buon vino. Offre soprattutto vini bianchi dall’intenso aroma.



BORGOGNA, FRANCIA - In questa piccola area si concentrano alcuni dei migliori produttori di vino al mondo. Una particolarità della regione sono le variazioni del micro-clima da zona a zona, che incidono sul sapore dei vini.



TOSCANA, ITALIA - In questo caso non c’è bisogno di presentazioni. Una delle regioni più famose nel mondo per i suoi vini e per i paesaggi spettacolari, che da anni attirano turisti da tutto il mondo. Una delle uve più celebri è senza dubbio il Sangiovese, che beneficia dell’esposizione estiva delle viti.



LA RIOJA, SPAGNA - L’intera Spagna è coperta di vitigni, ma la regione più famosa è indubbiamente La Rioja, a nord. Le uve più celebri sono per i rossi la Tempranillo, mentre per i bianchi è bene abdare in Viura.



ALENTEJO, PORTOGALLO - Questa regione portoghese, attraversata da chilometri di vitigni, è delimitata dalle montagne a nord e dal mare a sud-ovest. Il pezzo forte dell’area sono senza dubbio i vini rossi, che potrete degustare in una delle numerose cantine. L’uva più famosa della zona è l’Alicante Bouchet.



STELLENBOSCH, SUDAFRICA - Quando parliamo di Stellenbosch parliamo del centro più importante del Sudafrica per la produzione e lo studio del vino. Una visita è consigliata in particolare a tutti gli amanti dei rossi: qui infatti Cabernet e Merlot la fanno da padroni.



LA SERENA, CILE - Il Cile da alcuni anni a questa parte sta emergendo a livello mondiale come uno dei migliori Paesi per la produzione di vino. In particolare l’area che circonda questa piccola cittadina è celebre per i suoi rossi.



MARLBOROUGH, NUOVA ZELANDA - La Nuova Zelanda è celebre in tutto il mondo per la sua natura spettacolare, e non è un caso che i suoi paesaggi siano stati la scenografia di numerosi film. Ma la regione del Marlborough merita attenzione anche per il suo ottimo Sauvignon.



NAPA VALLEY, USA - Probabilmente la regione più celebre negli Stati Uniti per la produzione di vino, ogni anno migliaia di appassionati attraversano questa valle in un pellegrinaggio di cantina in cantina. Cabernet, Merlot e Chardonnays sono solo alcune delle dozzine di varietà presenti.



