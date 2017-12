Natale a Singapore: palle di neve all’equatore

Dalle principali vie dello shopping ai futuristici Gardens By The Bay,, in dicembre tutti i visitatori avranno la possibilità di essere guidati attraverso luminarie, storiche tradizioni e appuntamenti da non perdere per vivere un Natale insolito e pieno di sorprese lungo la linea dell’equatore.



Natale sulla Great street - Anche quest’anno l’appuntamento più scintillante e luminoso della città sarà il Christmas on A Great Street. Per tutto il mese di dicembre, Orchard Road si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dove sarà possibile lasciarsi guidare in un vero e proprio paese delle meraviglie. È sufficiente una passeggiata lungo gli oltre due chilometri della via dello shopping per lasciarsi catturare dallo spirito del Natale tra luminarie, addobbi natalizi, grandi alberi vestiti a festa e imperdibili spettacoli sotto le stelle.



Shopping per tutti i gusti - Grandi e piccini avranno l’occasione di respirare la speciale atmosfera natalizia e lasciarsi stupire dall’Endless Wonder Christmas Village allestito presso il Ngee Ann City Civic Plaza. Assoluta novità di quest’anno, il villaggio di Natale in pieno stile europeo trova spazio in uno dei templi dello shopping di Singapore tra oltre 130 negozi e 30 punti ristoro distribuiti su 7 diversi piani, con castelli gonfiabili, un tipico carosello duplex, concerti di musica dal vivo e un Christmas Market dove poter assaporare speciali dolcetti locali.



Il Natale delle Meraviglie - Voglia di sorseggiare una grande tazza di vin brulè e sgranocchiare croccanti biscotti allo zenzero in un villaggio delle meraviglie invernale? I Gardens By The Bay, infatti, durante il mese di dicembre si trasformerà in un vero paradiso per adulti e bambini alla ricerca di delizie culinarie locali, divertimento in famiglia e emozionanti festival di luci. Giunto alla sua terza edizione, il Christmas Wonderland torna a Singapore in grande stile. Dallo scorso anno, infatti, sono stati aggiunti oltre 22mila metri quadrati di addobbi e angoli di parco destinati ai festeggiamenti e performance che lasceranno tutti a bocca aperta.



Palle di neve all’equatore - Nemmeno il caldo e l’umidità tipica del Sud Est Asiatico impediranno a tutti gli amanti del Natale di approfittare di una pattinata sul ghiaccio o di una battaglia di palle di neve. Tra le attrazioni più sorprendenti, infatti, anche un palazzo del ghiaccio con pista di pattinaggio, neve artificiale e la casa di Babbo Natale. Anche quest’anno ai Gardens By The Bay tutti i golosi potranno ritagliarsi del tempo e concedersi delle pause pranzo all’insegna del gusto. Cuore del Christmas Wonderland sarà il Christmas Wonderland Festive Market, un mercatino di ispirazione nord europea dove sarà possibile acquistare prodotti artigianali e assaggiare snack dagli stand di street food di Singapore.



Per maggiori informazioni: www.visitsingapore.com