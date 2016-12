27 aprile 2015 Namibia: cercando l’Africa dei vostri sogni Tutto il mitico bestiario che ci ha sempre incantato, sotto un cielo notturno che sembra una cascata di diamanti. Un viaggio verso le origini Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Lo chiamavano romanticamente “Mal d’Africa”: una nostalgia fortissima che colpiva artisti, esploratori e avventurieri che affascinati dai paesaggi e dalla natura di questo continente vivevano nell’attesa ndi tornarci. La Namibia è proprio quell’Africa che tutti abbiamo sognato, fatta di orizzonti sterminati, di deserti e di foreste, di natura selvaggia e di animali favolosi.

La Namibia è una nazione giovane e dinamica, in via di sviluppo, ma è anche un tuffo nell’Africa vera, ovvero nel mondo più selvaggio e primitivo e nelle origini dell’uomo.La densità è una delle più basse del mondo, appena 2,5 persone per chilometro quadrato e il suo territorio è in gran parte protetto da parchi naturali come il Namib-Naukluft National Park, il più esteso dell'Africa, che comprende il deserto del Namib che si estende lungo la lunga costa atlantica ed è forse il più antico del mondo, con una flora e una fauna particolari, che sono riusciti ad adattarsi a questo ambiente ostile ma incredibilmente suggestivo (per vederle dal vero: www.africanexplorer.com). Sempre in tema di deserti quello inospitale ma superbamente bello del Kalahari è un immenso altipiano, con un’altezza media di 900 metri.



Ed ecco i terribili Big Five - In Namibia hanno trovato rifugio tutte le principali specie africane di animali, dai più selvatici ai più domestici. Potreste incontrare 20 specie di antilopi, 240 di mammiferi, 250 di rettili, 50 di anfibi e 630 specie di uccelli. Anche i famosi Big Five ovvero leone, rinoceronte, leopardo, elefante e bufalo, sono graditi ospiti dei numerosi parchi nazionali. Il solo parco Etosha nel nord della Namibia, con la sua superficie di oltre 22.000 chilometri quadrati, offre le condizioni ideali per un safari fotografico. Il cuore del parco è costituito da 5.000 chilometri quadrati di conca salina priva di vegetazione. In numerose sorgenti d’acqua al margine della conca si possono osservare animali selvatici come elefanti, ippopotami, giraffe, leoni e i branchi di antilopi e di zebre che, a decine, popolano questo parco.



I capolavori dei boscimani - Ma la Namibia, riserva anche straordinarie sorprese dal punto di vista archeologico: il sito Twyfelfontein è una valle situata nel Damaraland, in cui si possono ammirare circa 2500 incisioni rupestri scolpite dai boscimani nell’arenaria rossa e che risalgono a oltre 6.000 anni fa. In un quadro naturale così vasto e variegato le curiosità non mancano: la grotta di Arnehm ad esempio, il più grande complesso sotterraneo della namibia, abitata da stormi incredibili di pipistrelli, tanto da essere chiamata "grotta di Batman", oppure le distese viventi di otarie sulla Skeleton Coast.



Notturni indimenticabili - Il cielo della Namibia, paradiso astronomico dell’Africa, è fra i più interessanti al mondo, sia per la prodigiosa limpidezza e trasparenza dell’aria, sia per lo spettacolo che offre: stelle come cascate di diamanti. A queste latitudini è possibile osservare oggetti invisibili alle nostre latitudini come Eta Carinae, Omega Centauri, e la Croce del Sud.



Maggiori informazioni: www.lanamibia.it