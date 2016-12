Musei: ecco i migliori del mondo

Il museo migliore del mondo è il Metropolitan Museum of Art di New York; in Europa, invece, il più apprezzato è il Musée d'Orsay di Parigi. L'Italia, pur con il suo meraviglioso patrimonio artistico, si classifica solo al 14° posto mondiale e all'11° in Europa con la Galleria dell'Accademia di Firenze .

Sono questi i risultati principali che emergono dalla classifica Travelers' Choice Musei 2015, stilata da TiripAdvisor, la grande community internazionale di viaggiatorii di tutto il modo sulla base di milioni di recensioni e opinioni. Il più votato è dunque il Metropolitan Museum of Art newyorkese, seguito dal Musée d'Orsay di Parigi e dall'Art Institute of Chicago, vincitore assoluto dell'edizione 2014, che quest'anno scende di due posizioni. Bisogna invece scendere al 14° posto per veder apparire in classifica una bellezza italiana, la Galleria dell'Accademia di Firenze.



La Ville Lumière è vincitrice della classifica europea: il Musee d'Orsay di Parigi occupa il primo posto, al terzo, invece, altro noto museo della capitale francese, il Louvre. Firenze e Torino sono le città italiane più premiate: Firenze non solo ospita il vincitore italiano, la Galleria dell'Accademia, ma anche la Galleria degli Uffizi (3°) e il Museo Nazionale del Bargello (10°). Torino, dal canto suo, è presente cion il Museo Nazionale del Cinema (5°), il Museo Egizio (6°) e il Museo dell'Automobile (9°). Completano la classifica italiana, la Galleria Borghese a Roma, che occupa la quarta posizione, i Musei Vaticani (2°) e la Collezione Peggy Guggenheim a Venezia (8°).



Mondo

1.The Metropolitan Museum of Art, New York, USA

2. Musée d'Orsay, Parigi, Francia

3. Istituto d'Arte di Chicago, Chicago, USA

4. Museo del Prado, Madrid, Spagna

5. Museo del Louvre, Parigi, Francia

6. Palazzo d'inverno e Hermitage, San Pietroburgo, Russia

7. National Gallery, Londra, UK

8. Il Rijksmuseum (Museo Nazionale), Amsterdam, Paesi Bassi

9. Vasa Museum, Stoccolma, Svezia

10. Museo Nazionale di Antropologia, Città del Messico, Messico



Europa

1. Musée d'Orsay, Parigi, Francia

2. Museo del Prado, Madrid, Spagna

3. Museo del Louvre, Parigi, Francia

4. Palazzo d'inverno e Hermitage, San Pietroburgo, Russia

5. National Gallery, Londra, UK

6. Il Rijksmuseum (Museo Nazionale), Amsterdam, Paesi Bassi

7. Vasa Museum, Stoccolma, Svezia

8. Museo dell'Acropoli, Atene, Grecia

9. British Museum, Londra, UK

10. Museo Van Gogh, Amsterdam, Paesi Bassi

11. Galleria dell'Accademia, Firenze, Italia



Italia

1. Galleria dell'Accademia, Firenze

2. Musei Vaticani, Città del Vaticano

3. Galleria degli Uffizi, Firenze

4. Galleria Borghese, Roma

5. Museo Nazionale del Cinema, Torino

6. Museo Egizio di Torino, Torino

7. Castel Sant'Angelo, Roma

8. Collezione Peggy Guggenheim, Venezia

9. Museo dell'Automobile, Torino

10.Museo Nazionale del Bargello, Firenze