Moorea, la perla dell arcipelago di Tahiti

Queste peculiarità, unite a un’indescrivibile bellezza paesaggistica la rendono la destinazione perfetta per attività balneari, snorkeling e diving, per nuotare con le razze o con i delfini e ammirare la barriera corallina.



L’arcipelago tahitiano - Le Isole di Tahiti sono un paradiso insulare nel Sud Pacifico che si sviluppa su cinque grandi arcipelaghi. Circondate da incontaminate acque cristalline, le 118 isole e atolli che le compongono offrono bellezze naturali, una cultura autentica e l'originale stile di vita polinesiano. Le Isole di Tahiti sono conosciute in tutto il mondo per le loro spiagge di sabbia bianca, le loro lagune turchesi ed i loro straordinari paesaggi che spaziano da meravigliosi atolli corallini a incredibili picchi vulcanici.



Paesaggi da Jurassic Park - Nella parte montuosa, il paesaggio, più aspro, è caratterizzato da otto cime con un magnifico, antico cratere vulcanico che ora è una valle lussureggiante. È l’area ideale per escursioni a piedi, a cavallo, in quad o alla scoperta dei dintorni su una quattro per quattro. È inoltre possibile esplorare l’isola su una canoa a bilanciere, su barca con fondo in vetro, o per chi è alla ricerca di un’esperienza adrenalinica, kitesurf, windsurf o jetski. Moorea si può raggiungere in 15 minuti di aereo e 30 minuti in traghetto, sempre partendo da Tahiti. Spostamenti in loco: per esplorare l'isola è possibile affittare un'auto, uno scooter o una bici; si possono inoltre utilizzare i mezzi pubblici.



Sport e benessere - Dagli sport acquatici, al golf e alle escursioni, in aggiunta alla possibilità di godersi un esclusivo trattamento benessere in un incantevole resort con spa: così Moorea dà il benvenuto ai suoi visitatori. Quest’anno Moorea ospiterà inoltre la 16esima edizione di RAID PAINAPO, che si svolgerà il 15 settembre. Gli amanti dello sport, potranno godersi ancora più intensamente l'affascinante atmosfera dell'isola grazie a questa corsa in montagna a squadre di 2 persone, che include 3 gare: Toa (18 km), Arearea (7 km) e la passeggiata per famiglie (4 km). I percorsi cambiano ogni anno.



Relax nei resort - Anche per chi è alla ricerca di un’esperienza relax, Moorea è ideale, grazie ai suoi meravigliosi resort con spa: concedersi un massaggio rigenerante, circondati da stupendi paesaggi, o semplicemente scoprire i segreti della bellezza Polinesiana grazie a una passeggiata lungo la Strada del Monoï. L’olio di Monoï dal magico profumo è usato in cosmetici, creme e lozioni. Viene prodotto in loco immergendo i petali di fiori di Tiaré in olio di cocco ed è utilizzato come idratante per la pelle e per i capelli. È anche molto rilassante fare shopping alla ricerca di oggetti d’artigianato e d’arte locale nelle piccole gallerie d’arte e negozi di artigianato, seguito da una piacevole serata trascorsa ammirando gli spettacoli di Danza del Fuoco sulla spiaggia.



Per maggiori informazioni: www.tahititourisme.it