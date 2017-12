Montagne: le cattedrali di roccia più affascinanti del mondo

Montagne: le più belle e curiose del mondo Istockphoto 1 di 11 Istockphoto 2 di 11 Istockphoto 3 di 11 Istockphoto 4 di 11 Istockphoto 5 di 11 Istockphoto 6 di 11 Istockphoto 7 di 11 Istockphoto 8 di 11 Istockphoto 9 di 11 Istockphoto 10 di 11 Istockphoto 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

CERVINO – ALPI – E’ considerata la montagna più bella del mondo. Sicuramente è una delle più celebri in assoluto, con il suo inconfondibile e iconico profilo. Resta da decidere se è più bello il versante italiano e quello svizzero, ricordando che la montagna è nota anche con il suo nome tedesco: Matterhorn.



PALE DI SAN MARTINO - DOLOMITI – Sono il gruppo più esteso delle Dolomiti e dominano la conca di San Martino di Castrozza. Una maestosa corona di montagne la cui altezza supera i tremila metri, nella quale svettano il Cimon della Pala, la Vezzana, il Monte Rosetta, la Pala e il Sass Maor.



KIRKJUFELL - ISLANDA – E' una delle maggiori attrazioni dell'Islanda. Anche se non è altissima (solo 463 metri sul livello del mare), ma ha una forma molto curiosa, con un profilo verticale e appuntito che lo fa assomigliare a un cappello da strega.



CAMINI DELLE FATE – TURCHIA – Sono una vera bizzarria della natura, celebre in tutto il mondo. Si trovano in Cappadocia e sono formati da tufo o da altra roccia vulcanica, sormontati da un cono dello stesso materiale, ma più compatto. Secondo la leggenda i massi sulla sommità furono posati da divinità celesti. Sono Patrimonio dell'Umanità UNESCO dal 1985.



DENALI - ALASKA - Il Monte Denali, con i suoi 6.190 m sul livello del mare, è la vetta più elevata dell'America Settentrionale. In passato la montagna ha avuto il nome ufficiale di Monte McKinley, ma nel 2015 l'amministrazione Obama ha deciso di tornare al nome originale, scelto dai nativi.



CERRO TORRE – ARGENTINA - Questa cima, situata in Patagonia, è considerata dagli scalatori fra le più inaccessibili e impegnative del mondo per le sue condizioni meteorologiche spesso sfavorevoli e per la parete granitica di 900 metri da domare per raggiungere la cima. La vetta è stata conquistata il 13 gennaio 1974 da una spedizione italiana.



ALPAMAYO – PERÙ – Si trova nella Cordigliera Bianca, sulle Ande peruviane, ed è una montagna maestosa e imponente. Con i suoi 5.947 metri di altezza, si presenta come vera piramide di ghiaccio. E’ stata conquistata per la prima volta nel 1966.



MONTAGNE DEI SETTE COLORI – PERU’ – Questa spettacolare e variopinta montagna si trova nella regione di Cusco sulle Ande Peruviane: il suo nome geografico è Vinicunca e raggiunge un’altezza di circa 5200 m. La sua spettacolare colorazione è dovuta all’erosione di rocce sedimentarie.



MONTAGNE ARCOBALENO - DANXIA LANDFORM – CINA - Si trovano all’interno del Parco geologico dei Danxia Landform, nella Cina meridionale La colorazione accesa e quasi surreale delle rocce è dovuta agli strati di arenaria rossastra in presenza di fenomeni di erosione.



CHOCOLATE HILLS, FILIPPINE – Questa curiosa formazione geologica, situata nella provincia di Bobol, nelle Filippine, è composta da una serie di colline rotondeggianti ed erbose. Durante la stagione secca, la vegetazione inaridisce e prende un colore bruno che trasforma queste piccole alture, facendole assomigliare a vere montagnole di cioccolato. Ce ne sono circa 1260, sparse su un'area di 50 chilometri quadrati.