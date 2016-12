Mondo kitsch: a caccia di stranezze strabilianti

1. Cominciamo, facendoci aiutare anche da Tripadvisor, dal cattivo gusto che,portato al limite, sfiora l'opera d'arte. E il Robot Restaurant di Tokio, in Giappone, è il trionfo della “filosofia” del Manga, fumetto bidimensionale tipico del Paese del Sol Levante, vetrina dell'apparenza legata alla tecnologia più estrema: un mix tra robotica e burlesque che lascia comunque a bocca aperta.



2. Liberace fu un grande pianista: questo lo ammettono anche i suoi più decisi detrattori. Ma la sua fama, soprattutto negli Usa è legata ai costumi assolutamente stravaganti che portava in scena, con un'indomita nonchalanche, in cui ammantava di spirito circense le sue virtuosistiche interpretazioni di Listz, Chopin o Ciaikowsky. A questo musicista Las Vegas ha dedicato un Museo ed è senz'altro un luogo che stupisce.



3. E per rimanere in argomento è noto che uno dei luoghi più eccentrici e stravaganti del mondo, vera capitale mondiale del kitsch estremo, è Las Vegas. Il Caesars Palace fa dell'esibizione del lusso e della ricchezza sfrontata quasi un religione, ispirandosi ai fasti dell'Impero Romano ispirati ai kolossal storici degli anni '50. E a quanto pare, incontra.



4. Nel 1947 a Roswell, nel deserto del Nuovo Messico, si schiantò un oggetto misterioso. Qualcuno ipotizzò si trattasse un semplice un pallone sonda, ma le prime notizie divulgate parlarono di Ufo: un disco volante era precipitato e tra i materiali recuperati, si disse, c'erano anche i resti di alieni. Seguirono inchieste topo secret a livello governativo e fu in quei mesi che nacque la mania dell'invasione degli extraterrestri che riempì il mondo di paura e soprattutto di avvistamenti di ogni tipo. Per chi ama il genere, visiti il Roswell Ufo Museum. Una chicca.



5. Abbiamo ormai capito che gli americani sono i veri maestri mondiali della stravaganza come prova l' incredibile replica statunitense dei celtici e misteriosi monoliti di Stonehenge vanto della preistoria britannica, realizzata con auto rottamate: il manufatto, monumento a un mito dei tempi moderni, sorge nel Nebraska: si chiama Carhenge e si trova a pochi chilometri dalla cittadina di Antiochia.



6.Andiamo in India, dove l'amore per gli animali diventa sacra devozione, tanto che nel Rajasthan, più precisamente a Deshnoke sorge un tempio, il Karni Mata, dedicato a uno degli animali meno apprezzati nel mondo occidentale: il topo. I sorci qui la fanno da padroni, sono dappertutto, rapidi, scattanti famelici, non solo tollerati, ma amatissimi e coccolati.



7. Volete vedere la Porta dell'Inferno? Spostiamoci allora in Turkmenistan, dove, a 260 chilometri da Ashgabat è possibile vedere l'entrata del Regno del Maligno: un' enorme ferita infuocata che rompe la monotonia del deserto: si tratta di una voragine che si aprì nel 1971 per una perforazione alla ricerca di gas naturale che provocò questo disastro: il fuoco, alimentato dal gas sembra inestinguibile. Un inferno.



8. Il Tiger turtle - Magic mountains di Duisburg in Germania è invece una delle più strane installazioni d'Europa: si tratta di un colossale ghirigoro che si può percorrere a piedi, con i suoi quasi trecento gradini. Si trova in cima a una collina e una volta saliti in cima al manufatto si gode di un'impareggiabile panorama della valle del Reno.



9.Dove finiscono i nanetti rapiti dal Fronte di Liberazione dei nani da giardino, che talvolta colpisce anche in Italia? Forse a West Pudford, in Inghilterra, che ospita lo Gnome Reserve, incredibile parco ad essi dedicato dove le simpatiche creature – a centinaia – pranzano, giocano, amoreggiano sotto gli occhi di un pubblico sempre più numeroso.