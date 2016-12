Meteo-vacanza: le destinazioni baciate dal sole e quelle a rischio ombrello

Anno nuovo e nuova voglia di viaggiare, magari in cerca del primo sole e di un po' di caldo, per sfuggire al grigiore dell'inverno . Che tempo troveremo nel paradiso che abbiamo immaginato per le nostre vacanze? E sarà questo il momento giusto dell'anno per goderci le bellezze della destinazione prescelta? Per saperne di più e scegliere con consapevolezza ci viene in aiuto Daniele Izzo, meteorologo del Centro Epson – Meteo.it, spiegandoci quali condizioni climatiche si incontrano di solito in febbraio nelle mete più gettonate per le prime fughe del nuovo anno.

Innanzi tutto ricordiamo che le indicazioni, riportate nelle nostre grafiche con i classici semafor verde, giallo o rosso, sono di tipo climatico e non meteorologico: si riferiscono cioè al tipo di clima (piovoso o soleggiato, con temperature miti, afose o rigide) che si riscontrano in media nel periodo in quel dato luogo. Non si possono invece esprimere indicazioni meteorologiche a lungo termine, ovvero prevedere se la settimana da noi scelta per una vacanza a Cuba sarà perturbata o godrà di un pieno sole. Come di consueto, il semaforo verde per una località di mare significa che il clima caldo e asciutto rende piacevoli le attività di spiaggia e di balneazione. Lo stesso verde riferito a una zona di siti archeologici significa che non farà troppo caldo per effettuare la visita in condizioni gradevoli. In linea generale, dunque, il verde significa “via libera, condizioni ideali”; il giallo vuol dire: “il clima non è ottimale, ma si può fare”, il rosso segnala che le condizioni sono avverse e che è meglio cambiare destinazione o attendere un momento dell'anno più favorevole.



Il periodo che prendiamo in considerazione, riportato sinteticamente nelle nostre grafiche, è quello di febbraio. Daniele Izzo ci spiega che continua la stagione favorevole dei Caraibi e, in Asia, di Thailandia, India e Maldive, dove è in corso la stagione secca, Il tempo asciutto si prolunga anche nel mese di marzo, con temperature che però cominciano a farsi più calde. Stesso discorso vale anche per Vietnam, Tibet e Nepal, anche se con afa in aumento e condizioni meno gradevoli. Si sta bene anche in Giappone, anche l'inverno non è finito e quindi può fare freddo, soprattutto nelle isole del Nord. Semaforo verde anche nelle Filippine, dove febbraio e marzo sono mesi asciutti e senza rischio tifoni. Il semaforo resta rosso invece a Bali, Indonesia, Giava, Nuova Guinea e Malesia, dove continua la stagione delle piogge. Andrà un po' meglio in marzo, anche se il clima sarà ancora caldo e piuttosto piovoso.



Se ci spostiamo tra Medio Oriente e Africa, troviamo clima favorevole a Dubai, in Oman e Quatar, in Egitto, Kenia e Tanzania con un clima asciutto e ancora non troppo caldo, quindi adatto a chi vuole visitare i luoghi di interesse culturale. Per gli amanti del mare le condizioni sono piacevoli a Zanzibar e a Capo Verde, anche se questo arcipelago risulta piuttosto ventoso a causa degli Alisei. In Namibia si sta bene sulla fascia costiera, mentre le zone interne sono torride (semaforo giallo). Disco giallo anche sul Mar Rosso, specie per chi vuole andare in spiaggia, come pure sulle coste mediterranee dell'Egitto, in Marocco e alle Canarie perché le acque sono ancora un po' fredde: per fare il bagno può essere necessario ricorrere alla muta. Chi ha pianificato un safari in Sud Africa deve ricordare che in febbraio la vegetazione è molto rigogliosa e può essere più difficoltoso avvistare gli animali. Meglio evitare ancora Mauritius e le Seychelles, con clima tropicale caldo umido e frequenti precipitazioni sia in febbraio che nel mese di marzo. Stessa situazione in Madagascar dove possono verificarsi anche dei cicloni tropicali.



Il mare è invece splendido dall'altra parte dell'Atlantico, nei Caraibi, in Messico, a Cuba e in Giamaica, dove le temperature sono gradevoli e il clima poco piovoso. Disco verde anche su Hawaii e Florida, soprattutto nella parte più meridionale della regione. Chi preferisce visitare le città degli Stati Uniti trova condizioni di buona fruibilità, anche se possono verificarsi improvvise ondate di freddo. Fa ancora freddo anche in Canada (semaforo giallo); da evitare per le stesse ragioni i parchi naturali della Sierra Nevada, del Wyomiong e la zona del Grand Canyon per il clima rigido e nevoso di queste zone montuose. No anche alla California, almeno se si ha in programma una vacanza marina: qui le temperature non superano i 20 gradi e anche l'acqua è troppo fredda per fare il bagno. Semaforo giallo invece alle Bahamas: si sta bene, anche in spiaggia, nelle isole meridionali, mentre nel settentrione le giornate sono ancora troppo fresche e ventilate per godersi il mare. Disco giallo anche negli stati del Centro America (Nicaragua, Costa Rica, Guatemala) dove il clima, a seconda delle diverse zone, può risultare piovoso specie nelle coste esposte a oriente.



Per quanto riguarda il Perù, si sta bene nelle zone costiere caratterizzate da clima mite e soleggiato, anche se l'acqua dell'Oceano è ancora piuttosto fredda. Occorre però fare attenzione perché la presenza della corrente El Nino aumenta il rischio di piogge anche torrenziali.

Semaforo giallo anche in Brasile, per le temperature molto afose: nella parte settentrionale del Paese è la stagione delle piogge, mentre a Rio de Janeiro è estate con temperature elevate e frequenti acquazzoni. No anche ai viaggi in Amazzonia, dove piove moltissimo e fa molto caldo: qui il semaforo è rosso.

Infine. Semaforo verde nella parte meridionale dell'Australia e in Nuova Zelanda, dove è estate e il clima è piacevolmente caldo. Da evitare il Nord e il Centro del Paese, a causa delle temperature ardenti e decisamente afose.Tutte le informazioni meteorologiche aggiornate in tempo reale si trovano sul sito www.meteo.it. Prima di preparare le valigie, suggeriamo anche di visitare il sito Web del ministero degli Esteri www.viaggiaresicuri.it , con le indicazioni delle zone a rischio per terrorismo, instabilità politiche e malattie.