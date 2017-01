Mauritius: un viaggio tra zucchero e rum

Non esiste Mauritius senza zucchero e rum . Il viaggio de il Mondo è Piatto prosegue verso est, dove sorge Chamarel , famosa per le sue terre colorate di origine vulcanica e per il buon rhum qui prodotto. Le distillerie principali dell’isola sono tre, tra cui la suggestiva Rhumerie de Chamarel dove è possibile assistere alla distillazione del succo di canna da zucchero e degustare i rum prodotti, dai classici bianchi agli invecchiati, fino agli immancabili aromatizzati con i prodotti locali come frutta e la onnipresente vaniglia.

Riprendendo la strada verso nord si arriva nella zona di Pamplemousses, ed è proprio qui, più che in altre zone dell’isola, che spiccano le canne da zucchero da cui si ottengono alcuni dei migliori zuccheri grezzi del mondo. Tutti non raffinati come il démérara, il golden semolato, il muscovado per un totale di circa una quindicina di tipologie. Volendo assaggiarli e scoprire il mondo della loro produzione si può prenotare l’Aventure du Sucre che permette di visitare un antico zuccherificio riconvertito in area espositiva, dove sono presenti gli antichi macchinari e dove si assaggiano, uno ad uno, tutti gli zuccheri speciali che poi vengono spediti nelle cucine più prestigiose del mondo.