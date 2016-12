Marocco, cinque città per un regale relax

A Skoura nella valle delle mille Kasbah - Nel sud del Marocco, nel palmeto della sterminata oasi di Skoura, nella valle delle mille kasbah dominata dai ruderi di antichi fortilizi in terra battuta, il cui colore si confonde col rosso delle rocce, il Relais & Châteaux Dar Ahlam ripropone nella sua struttura le architetture delle antiche Kasbah tradizionali. Tradizionali anche i trattamenti di benessere, dai massaggi rilassanti con olio d'Argan o di gelsomino fino al rituale del gommage con sapone nero. A completare l'esperienza di benessere, un'esperienza gastronomica esclusiva e “naturale” : ciascun ospite può infatti godersi la cucina della dimora in un ambiente privato e diverso ogni giorno. Un' “escursione del gusto” all'insegna di un giusto equilibrio tra piatti tradizionali marocchini e sapori inediti preparati con prodotti naturali coltivati direttamente nell'orto della Dimora.



A Marrakech, tra fascino ed esotismo - Con la piazza Jamâa El Fna (la più grande d'Africa, dichiarata dall'Unesco Patrimonio immateriale dell'Umanità), la moschea della Koutoubia e il suo altissimo minareto, palazzo Badjii, i souk, la vivace atmosfera cosmopolita e tanto altro ancora, Marrakech – la più meridionale delle città reali- attira e affascina da sempre viaggiatori di tutto il mondo. Città rossa, la chiamano, per il colore delle mura che ne circondano l'antica Medina per una ventina di km. E, proprio fra la Koutoubia e Palazzo Reale, La Villa des Orangers è un indirizzo di assoluto charme per chi desidera vivere il proprio soggiorno a Marrakech all'insegna del benessere, concedendosi i rigeneranti trattamenti che offre la Nuxe Spa della Dimora. Dal tradizionale hammam marocchino al rituale del gommage al sapone nero profumato di eucalipto, fino ad un momento di relax sul marmo caldo avvolti da una schiuma ai fiori d'arancio. Sempre a Marrakech, ma celato nel palmeto della città, a soli 10 minuti dalla Medina, un altro indirizzo- benessere, il Ksar Char-Bagh, maestoso palazzo che si ispira allo stile architettonico moresco del XIV secolo. In marmo rosso, la zona benessere promette relax seguendo l'antico rito dell'hammam e immergendosi in bagni agli oli essenziali.



Nella raffinata capitale marocchina, Rabat - Verde ed elegante, Rabat è la capitale del Marocco, residenza del Re e del Governo. A fare da straordinario contrasto con gli ampi boulevard, i palazzi contemporanei, gli stabilimenti balneari, c'è la Città Vecchia, con la Medina dove il tempo pare si sia fermato e la pittoresca Kasbah degli Udaia circondata da mura con portoni monumentali. Fra le più recenti aperture d'hotellerie, Villa Diyafa Boutique Hotel & Spa è un crocevia di culture che coniuga con armonia il garbo marocchino e l'eccellenza svizzera.Ogni stanza, dal bar alla biblioteca, rende omaggio allo stile di vita di Ziryab, maestro andaluso di eleganza, vissuto nel IX secolo. Nella sua Spa è possibile concedersi momenti di assoluto relax grazie all'antico rituale dell' hammam marocchino e a un gamma di eccezionali trattamenti. Il resto del benessere si conquista fra la palestra e la grande piscina nel parco. A disposizione dei clienti più esigenti, una villa con giardino, piscina hammam privato.



Impareggiabile vista sulla Medina di Fès - Fès, la più antica delle 4 città reali del Marocco, ne è considerata "capitale" intellettuale e spirituale: straordinaria e ricca di storia la sua antica Medina, ancor oggi pulsante di vita. Da visitare assolutamente gli antichi quartieri di Fès-el-Bali (dove sono concentrati le moschee, le mederse e i monumenti più interessanti) e di Fès- el-Gedio. Da non perdere una tappa in piazza Neijarine, la più bella della città vecchia, e nel quartiere dei tintori e conciatori di pelle. Il vero benessere, in città, si scopre al Riad Fès: delicata mescolanza tra il fasto andaluso e il savoir vivre marocchino, è un maestoso palazzo esempio dell'architettura ispanomoresca, con una straordinaria vista panoramica sulla Medina e sui monti dell'Atlante. Da provare la Spa Riad Fès by Cinq Mondes, oasi di purezza e serenità per un'esperienza unica grazie ad una selezione di trattamenti di bellezza su misura. Dall'antico rituale dell'hammam al gommage al sapone nero realizzato con il guanto di Kassa, fino ai massaggi rilassanti all'olio caldo d'Argan secondo una gestualità tipica del Maghreb.



Nella misteriosa Essaouira - Essaouira, la città bianca cara ad artisti e avventurieri, affacciata sull'Atlante e sferzata dai venti, è una destinazione imperdibile per chi vuole visitare il Marocco. Da Orson Welles ai Rolling Stones, innumerevoli i personaggi che ne hanno subito il fascino. Nel cuore della Medina, Patrimonio mondiale dell'Umanità dell'UNESCO, apre le sue porte agli ospiti l'Heure Bleue Palais, Welcome Trophy 2016. L'architettura della dimora è un'interpretazione contemporanea e personale dello stile tradizionale marocchino. Nella sua Petite Spa decorata con marmi e tadelakt, i trattamenti seguono i rituali magrebini. Bagni di vapore, gommage al sapone nero, massaggi tradizionali all'Olio di Argan, peeling all'eucalipto. Per chi desidera semplicemente rilassarsi durante il proprio soggiorno, la dimora offre una splendida terrazza con piscina con vista mozzafiato sulla Medina. Da qui si può partire per una visita alle cooperative di donne che producono, nei dintorni di Essaouira, l'olio di Argan, pregiatissimo elisir marocchino di salute e bellezza.



