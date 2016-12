Mare tropicale e alta montagna: strepitosa Tenerife

Con una superficie di oltre duemila chilometri quadrati e una popolazione di oltre 900mila abitanti,Tenerife è l'isola più grande dell'arcipelago e la più popolata della Spagna. La sua capitale è Santa Cruz che conta 221 mila abitanti e, insieme a Las Palmas è la capitale della Canarie, regione autonoma della Spagna, quindi appartenenti alla Unione europea. L’isola tra le sue varie bellezze vanta il Parco nazionale della Teide, attorno al quale si sviluppa il Macizo de Anaga, riserva della biosfera: è il luogo che ha la maggiore quantità di specie endemiche di tutta Europa. Il Macizo è anche un luogo considerato magico e popolato da streghe e fantasmi, forse il ricordo del popolo originario delle Canarie, ovvero quei Guanci leggendari, oggi definitivamente scomparsi.



Frutti tropicali e aloe vera - A Tenerife si possono degustare i prodotti tropicali più gustosi come la papaya, l’avocado, il mango, il miele di palma, la marmellata di cactus e banane tropicali che qui crescono in abbondanza. Sviluppatissima anche la coltivazione dell’aloe vera una pianta grassa originaria delle Canarie cui si attribuiscono mille proprietà benefiche: il succo è considerato ideale contro il mal di stomaco e, trasformato in gel, si dice sia tra le migliori panacee naturali contro le scottature solari.Ci si può soffermare quindi a parlare della cucina di Tenerife e delle Canarie in generale, che trae la sua bontà dalla freschezza inesauribile del pesce , che viene offerto nei grandi ristoranti ma anche in mille localini, spesso deliziosi nei tanti paesini dei pescatori della magnifica costa. Gustosissima anche la carne, in genere cotta in casseruola e impreziosita con le profumatissime essenze dell’isola.



In inverno si fa trekking sul vulcano - A Tenerife quindi si passa dalle spiagge tropicali all’alta montagna, dai tuffi nell’acqua cristallina dell’Atlantico, qui insolitamente tiepido e accogliente fino alle escursioni in alta montagna: il massiccio del Teide supera i 3700 metri tanto che d’inverno si trasforma in un attrezzatissima stazione di trekking. Ma è il mare certamente la principale attrazione dell’isola.



Spiagge da sogno - Le spiagge sono meravigliose e richiamano il mito dell’eterna primavera: Las Teresitas è a pochi minuti da Santa Cruz ed è famosa per i tanti ristoranti id pesce che ne attorniano l’acqua trasparente e la spiaggia finissima; non lontano ecco la spiaggia di Fañabé, il luogo perfetto per chi ha voglia di praticare gli sport acquatici. Ci sono poi la spettacolare Playa de Los Gigantes, che offre un ambiente naturale davvero mozzafiato, circondata com'è dalle imponenti scogliere omonime, che arrivano ad una altezza di 800 metri e Playa Tejita, che nasconde ai suoi piedi una piccola baia spesso frequentata da nudisti. Playa Jardin a Puerto de la Cruz, è una meraviglia plasmata dall’uomo e premiata con la Bandiera Blu. Las Vistas è una delle spiagge preferite dalle famiglie che visitano l'isola mentre la magnifica Benijo è quella preferita dagli amanti degli sport acquatici, che vengono praticati in un ambiente di rara bellezza.Infine la spiaggia di El Duque in magnifica posizione: accanto sorge un dei più lussuosi resort di Tenerife.