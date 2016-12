Mare, sole e nigth life... tutti i consigli per vivere a Miami

10:50 - Night life, spiagge bianche, lusso sfrenato, hotel mozzafiato: a Miami divertimento e relax sono assicurati. Anche se non è sempre tutto oro quello che luccica. Complice il clima tropicale, la città è diventata negli ultimi anni meta ambita non solo per i turisti di tutto il mondo ma anche per chi sempre più spesso decide di cambiare vita. Per trasferirsi in Florida, però, oltre a una buona dose di coraggio è necessario avere anche gli strumenti giusti.

Pratici e utili consigli ci arrivano da Mary Marchesano che, assieme al portale "Voglio Vivere Così", ha deciso di pubblicare una guida per chi sogna di trasferirsi a vivere a Miami. Dal mercato immobiliare al costo della vita, dalla ricerca del lavoro a quella del personale e ancora scuola, sistema sanitario, abbonamenti telefonici senza dimenticare gli appuntamenti: Art Basel in primis. Nata dall'esperienza personale dell'autrice, la guida riporta anche le testimonianze di chi questa scelta l'ha già compiuta, ovvero quei professionisti che vivono e lavorano a Miami, e che questo passo quindi l'hanno già compiuto.



Insomma, trasferirsi in Florida è una scelta importante e non deve essere dettata solo da un desiderio di fuga. Occorre identificare pro e contro di una scelta così importante, individuare con precisione gli obiettivi e soprattutto essere consci degli strumenti legislativi che si hanno a disposizione. La guida è acquistabile al prezzo di Euro 4.99 sui Apple Store, Google Play, Amazon, IBS e molti altri marketplace.