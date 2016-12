Mare da sogno: in spiaggia con i Vip

HAWAII, USA - Spiagge bianchissime, barriere coralline multicolore, cascate e una rigogliosa vegetazione tropicale han reso queste isole un vero e proprio paradiso in terra. Non è una sorpresa perciò che le Hawaii abbiano attirato le attenzioni di alcuni vip. In particolare Jason Statham e consorte e la coppia Charlize Theron-Sean Penn, rendendo la meta particolarmente ambita per fughe romantiche.



CABO SAN LUCAS, MESSICO - Le spiagge spettacolari sono un minimo comune denominatore di queste mete, ma ciascuna ha le sue peculiarità. In questo caso la cittadina messicana oltre al mare offre anche ottimi ristoranti e una vita notturna molto vivace. Cabo San Lucas ha ospitato tra gli altri Will Smith, George Clooney e Justin Timberlake, per la gioia degli occhi delle signore del posto.



DUBAI, EAU - Il clima dalle temperature estive, le spiagge bianche e i locali esotici hanno decretato il successo della capitale dell’omonimo emirato. Tra le tante celebrità che hanno trascorso le loro vacanze in questa città possiamo menzionare Kim Kardashian, la coppia Beckham e Rita Ora.



ST. TROPEZ, FRANCIA - Uno dei nomi più celebri della Riviera francese, questa cittadina è un vero e proprio paradiso del lusso, con decine di yacht attraccati nel suo porto. In questo caso la lista di star che hanno trascorso qui le loro vacanze è davvero infinita, ma tra le più recenti ci sono Mel Gibson, Sharon Stone, Colin Firth e Johnny Depp, ma anche la modella Kate Moss, Ashton Kutcher e Mila Kunis.



BARBADOS - Quest’isola pur nelle sue dimensioni ridotte ha un’offerta per tutti i gusti. Dalle spiagge bianche sconfinate fino alla vita notturna della capitale Bridgetown, oggi fa parte dei Patrimoni dell’Umanità UNESCO. Molte celebrità si sono rilassate sulle spiagge di quest’isola, tra cui le bellissime e talentuose Rihanna, Gwyneth Paltrow e Claudia Schiffer.



IBIZA, SPAGNA - In questo caso parliamo di una vera e propria istituzione mondiale per quanto riguarda la vita notturna e il clubbing. Non ci sorprende perciò trovare tra i frequentatori dell’isola spagnola personaggi come il rapper P Diddy, Kylie Minogue, Jean-Claude Van Damme, Naomi Campbell and Jon Bon Jovi.



PORTOFINO,ITALIA - Non poteva mancare da questa classifica un pezzo d’Italia, e in particolare Portofino. Da piccolo villaggio di pescatori sulla Riviera ligure a calamita per le celebrità di tutto il mondo. Anche in questo caso il parterre di visitatori è molto variegato e tra gli altri conta Elton John, Steven Spielberg, Rod Stewart and Beyoncé.



BORA BORA, POLINESIA FRANCESE - Questa piccola isola a nord-ovest di Tahiti, nel Pacifico del sud, è un classico tra le celebrità in cerca di spiagge perfette e vegetazione rigogliosa. La famiglia Kardashian family e Eva Longoria hanno alloggiato sull’isola e Nicole Kidman con il marito Keith Urban l’hanno scelta come località per la loro luna di miele nel 2006.



MARBELLA, SPAGNA - Torniamo in Spagna per un’altra vera e propria icona delle vacanze dei Vip. Parliamo di Marbella, la città con l’approdo per gli yacht più costosi al mondo. Sulla spiaggia Puerto Banus le possibilità di vedere una celebrità non sono così basse. Tra i visitatori più frequenti ci sono Antonio Banderas, Melanie Griffith, Sting e Rod Stewart.



DUBROVNIK, CROAZIA - Insieme a Venezia, uno dei gioielli del Mare Adriatico, Dubrovnik si è guadagnata il titolo di patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Le celebrità che sono state stregate dal fascino della Città Vecchia circondata dalle sue mura sono davvero tante: Richard Gere, Catherine Zeta Jones, Pierce Brosnan, Sean Connery, John Malkovich e Tom Cruise, tra gli altri.



www.wimdu.it