Mare da sogno, dieci hotel di lusso stellare

Angsana Velavaru Resort alle Maldive – È sicuramente un’esperienza indimenticabile quella di pernottare nelle raffinate InOcean Villas, “sospese” nel blu e collegate esclusivamente via mare all’isola South Nilandhe, raggiungibile con un viaggio panoramico in idrovolante di 40 minuti da Malé. L’Angsana Velavaru Resort in cui si può alloggiare anche in un’ottantina di ville sulla spiaggia, propone una serie infinita di attività sia per i grandi che per i bambini, quindi è adatto anche per le famiglie: diving, kitesurf, l’hydrofoil, snorkeling safari guidato, kayak e canoa con il fondo in vetro, pesca notturna. E ancora, cene e aperitivi al chiaro di luna, crociere al tramonto, picnic in spiaggia, massaggi e trattamenti all’Angsana Spa, corsi di yoga.



The Brando nella Polinesia Francese – Questo fantastico eco-luxory resort si è classificato fra i migliori hotel del mondo nel 2017. Si trova sull’atollo privato di Tetiaroa nella Polinesia Francese e deve il suo nome al progetto di Marlon Brando di una joint venture di sviluppo sostenibile. Un’esperienza memorabile per chi cerca un soggiorno dove coniugare lusso, rispetto dell’ambiente e charme polinesiano. Il resort è articolato in 35 Deluxe Villa, con spiaggia e piscina privata, alimentate da energie rinnovabili, con l’aria condizionata genrata dall’acqua di mare. Il grande rispetto per l’ambiente si traduce anche in una cucina con prodotti freschi dall’orto e dal frutteto bio a firma di Guy Martin, chef premiato due stelle Michelin, e nei trattamenti della prestigiosa Varua Spa, dove scoprire le antiche tecniche di benessere dei popoli polinesiani.



Rawa Resort in Malesia - Il Rawa Resort abbraccia l’intera Rawa Palau (“isola della colomba bianca" in lingua malese) di proprietà di un sultano, preziosissimo atollo di piccole dimensioni nel Mar cinese Meridionale: il suo perimetro si percorre in 20 minuti a piedi, un sentiero lussureggiante conduce in 40 minuti alla vetta dell'isola. Le sistemazioni del Resort sono pensate per ogni genere di visitatore: ville per gruppi di amici o famiglie, bugalow chic per single, tramonti romantici dalle verande delle camere matrimoniali. Rawa Palau si raggiunge in 20 minuti di motoscafo da Mersing, località balneare nello stato di Johor, sulla costa sud orientale della penisola malese, non lontano da Malacca e Singapore. L’isola fa parte dell'arcipelago del Parco Marino di Sultan Iskander dove si possono avvistare tartarughe verdi e embricate, barracuda e squali dalla pinna nera.



Baleed Resort Salalah in Oman – Affacciato sul caldo Mar Arabico sulla costa meridionale di Dhofar, nella località di Salalah, questo resort è un prezioso accesso al fascino unico del sud dell'Oman, il più antico e indipendente stato del mondo arabo, ricco di tesori culturali e naturali. Il design pulito del resort ricorda la semplice grandezza delle fortezze costiere della regione, mentre la maestosa architettura è incorniciata da rigogliosi giardini tropicali e giochi . Le sue camere e ville offrono un lusso che enfatizza le atmosfere mediorientali, grazie ai mobili artigianali e ai ricchi tessuti con cui è arredato. Tre gli eleganti ristoranti con cucine rtaffinate e diverse tra loro. L’esclusiva Spa conduce gli ospiti in un viaggio olistico, con i suo avvolgente bagno turco e i trattamenti ringiovanenti a base di ingredienti come melograno, noce di cocco e incenso.



Constance Tsarabanjina in Madagascar - Sull’isola più esclusiva del Madagascar, Tsarabanjina (letteralmente l’Isola bella da guardare), le 25 raffinate ville del Constance Tsarabanjina sono rifugi esclusivi affacciati sull’Oceano Indiano, che offrono la massima privacy. L’isola, che si trova a nord di Nosy Be, unisce la magia dell’Africa alla sensualità della via della spezie. Il mare, con i suoi fondali pieni di vita, è protagonista assoluto del resort, che organizza molte attività: dal diving allo snorkelling, alle crociere al tramonto. Al primo posto nelle classifiche relative al Madagascar di Tripadvisor, Constance Tsarabanjina ha una forte vocazione all’eco-sostenibilità. Oltre alla tutela delle tartarughe marine che ogni anno nidificano sulle spiagge del resort, Il Constance Tsarabanjina dedica risorse ed energie alle popolazioni locali.



Domes Noruz Chania a Creta – Rifugio di privacy ed esclusività aperto di recente a La Canea, sulla costa nordoccidentale di Creta, questo boutique hotel di 83 camere e suite affacciato sulla spiaggia è un resort adult-only. Fa parte dell’esclusivo brand di Marriott Autograph Collection Hotels. Nel suo stile si sposano eredità greca e design moderno. Il relax e il benessere sono assicurati nella sua elegante Spa. La cucina del ristorante Zeen è firmata dello noto chef Doxis Bekris. Poco distante dall’hotel, si visita La Canea, con il suo mix di architettura ottomana, veneziana e greca, e il porto in stile veneziano.



Resort della Sardegna - Venendo a luoghi più vicini a noi, la Sardegna è una vera e propria isola dei tesori, con il suo mare splendido e la natura allo stato puro. Senza dubbio la destinazione perfetta per una vacanza in stile mediterraneo: per trovare incantevoli resort e hotel si può consultare il portale Wonderful Sardinia, cercando quello migliore per le proprie esigenze. Si va dalla mondanità glam della Costa Smeralda alla riservatezza della Costa Verde, nel Sud Ovest, e ancora dai colori incredibili del Golfo degli Angeli, di Cagliari, al fascino giovane e frizzante della Riviera del Corallo, nella zona di Alghero. L’area marina protetta dell’Arcipelago della Maddalena, l’Ogliastra e la Penisola del Sinis incantano chi è alla ricerca di qualcosa di veramente speciale. Si può alloggiare, ad esempio, al Grand Hotel Poltu Quatu di Arzachena, all’ Hotel Cala Caterina di Villasimius, all’ Hotel Le Ginestre di Porto Cervo, o ancora a Villa Las Tronas di Alghero, tutti sul mare.