Madagascar: un “continente” tutto da scoprire

Un’isola? Non solo: il Madagascar è talmente particolare dal punto di vista della fauna, della flora, del paesaggio che si potrebbe definire un piccolo continente. E’ la terra di quelli strani dèmoni chiamati lemuri, di camaleonti dai colori lisergici, di alberi come i baobab che riportano la mente ai paesaggi del Giurassico. E in aprile comincia il periodo migliore per raggiungerla.

Lunga 1500 chilometri, il Madagascar è la quarta isola più grande del mondo, staccatasi dal continente africano 140 milioni di anni fa: di qui lo sviluppo di specie animali e vegetali che non ha eguali nel resto del mondo. Ma è anche un unicum dal punto di vista etnico-culturale: la lingua malgascia è addirittura di derivazione polinesiana e le prime popolazioni furono quasi certamente di origine indonesiana o malese; dall’Africa arrivarono più tardi i bantù, con le loro tradizioni africane. Gli arabi conquistarono l’isola nell’XI secolo e ne fecero un centro di commercio degli schiavi. La cultura malgascia, molto legata alle pratiche astrologiche è legata alla tradizione araba. Il Madagascar divenne colonia francese soltanto nel 1895.



Paesaggi mozzafiato - Un’isola ricca di meraviglie naturali, tra cui ricordiamo gli incredibili baobab che si trovano nei pressi di Morondava sulla costa occidentale, che si consiglia di visitare al crepuscolo, quando il gioco di ombre e luci crea un paesaggio di particolare suggestione. Per quanto riguarda gli animali basti pensare che il 95 per cento della sua fauna è endemica e vive solo qui, dai lemuri a infinite varietà di camaleonti, anfibi, pesci e tartarughe, il magnifico Vangas uccello dalle piume che esibisce un piumaggio con tutte le sfumature del blu.



L'arcipelago dei profumi - Ma è anche la terra che annovera spiagge tra le più belle del mondo ,come Anakao, Salary, Ankasy che si trovano sulla costa sud occidentale caratterizzate da baie con lunghe spiagge bianche e un mare color turchese assolutamente. L’arcipelago delle Radama, dalla vegetazione lussureggiante è tra i più gettonati dai sub di tutto il mondo per i suoi fondali dai colori strabilianti. Nella parte nord del Madagascarl l’isola di Nosy Be e il suo arcipelago sono diventati una delle mete più apprezzate dal turismo mondiale per la bellezza delle sue spiagge del suo mare, dei panorami mozzafiato. Vi si coltivano caffè, vaniglia, cannella e ylang ylang, da cui il soprannome di “Isola profumata”.



In giro per l’arcipelago in catamarano - E’ circondata da altre stupende isole minori come Nosy Komba e Nosy Sakatia, Nosy Iranja. Nosy Boraha, conosciuta anche con il nome di Sainte Marie è ricca di belle spiagge protette dalla barriera corallina. Tra luglio e settembre È luogo d’incontri amorosi tra le balene megattere, numerosissime nelle acque che circondano l’isola. Hli hotel del luogo organizzano emozionanti escursioni di whale watching. Il tour operator Evaneos propone di salire a bordo di un catamarano attrezzatissimo e confortevole per uno stupendo giro dell’arcipelago, insieme ad altre proposte di itinerari straordinari nella terra dei Malgasci.