Luoghi sacri: i più belli ed emozionanti del mondo

Stonehenge - Amesbury - Gran Bretagna - Il nome significa, alla lettera, pietra sospesa, con un chiaro riferimento agli architravi che caratterizzano il luogo. E' un sito neolitico che si trova nella piana di Salisbury, nello Wiltshire. È composto da un insieme circolare di megaliti, grosse pietre erette, allineate attualmente secondo un ordine risalente ai lavori di ricostruzione nella prima metà del Novecento. Si suppone però che ricalchi quello originale e che sia regolato sui punti di solstizio ed equinozio. Per questo si ipotizza che il sito in origine fosse un antico osservatorio astronomico, anche se la questione è ancora controversa.



Monte Athos - Grecia - La repubblica monastica del Monte Athos è un territorio autonomo della Grecia, retto da uno statuto speciale di autogoverno. L'ingresso è regolato da una particolare normativa che vieta rigorosamente l'accesso alle donne: il divieto è stato infranto solo pochissime volte nel corso dei secoli, in particolare durante la seconda guerra mondiale, quando un gruppo di partigiani comunisti greci, tra cui alcune donne, entrarono nella montagna sacra. Una curiosità: l'interdizione si estende anche agli animali domestici di sesso femminile, ad esclusione dei gatti.



Piazza San Pietro - Città del Vaticano - Centro del Cattolicesimo nel mondo e simbolo stesso della Cristianità, questo luogo non ha bisogno di presentazioni in Italia. E’ degna di attenzione la lista di architetti e di artisti illustri che vi hanno lavorato, tra cui ricordiamo solamente Michelangelo, Bramante, Raffaello e Bernini.



Cattedrale di San Basilio, Mosca - Questa chiesa ortodossa, eretta sulla Piazza Rossa di Mosca tra il 1555 e il 1561 per volontà di Ivan IV di Russia e Patrimonio dell'Umanità UNESCO, ha una forma che ricorda le fiamme di un falò che si alzano verso il cielo.



Moschea Blu, Istanbul – Costruita nel XVII secolo, è probabilmente la più famosa moschea di Istanbul e una delle più celebri al mondo. Il nome è dovuto alle 21.043 piastrelle di ceramica blu che decorano le pareti e la cupola dell'edificio.



Kaaba, La Mecca – Arabia Saudita - E’ il luogo più sacro per l'Islam e una meta di un pellegrinaggio che ogni buon musulmano, fisicamente ed economicamente in grado di farlo, deve compiere almeno una volta nella vita secondo i Cinque Pilastri dell'Islam. La Pietra Nera misura 11,30 × 12,86 metri di lato, per un'altezza di 13,10 metri.



Angkor Wat - Cambogia – E’ un tempio khmer situato all'interno del sito archeologico di Angkor, in Cambogia ed è il complesso monumentale religioso più grande del mondo. Il nome stesso Angkor Wat significa letteralmente “Città dei Templi”. Ha la forma di rettangolo, lungo circa 1,5 km da ovest a est e 1,3 km da nord a sud.



Tempio del Loto - Nuova Delhi India – E’ un tempio bahai completato nel 1986: ha l'aspetto del bocciolo di un fiore di loto, formato da ventisette "petali" di marmo che poggiano su nove aperture, e sembra davvero galleggiare sull’acqua. E’ uno dei luoghi sacri di epoca moderna più visitati al mondo.



Monte Kailash - Tibet - Questa sacra montagna si trova in Tibet e fa parte della catena dell'Himalaya. Nonostante i suoi 66 38 metri di altezza, non è mai stata scalata da nessuno, poiché è considerata sacra da diverse religioni. Secondo l'Induismo è la residenza del dio Shiva, mentre per il Buddhismo tibetano è il centro dell'universo. Tibetani e indiani ritengono di dover compiere un pellegrinaggio presso il Kailash almeno una volta nella vita.



Tempio Itsukushima - Giappone – Questo suggestivo santuario scintoista, inserito tra i Patrimoni dell'Umanità dell'UNESCO è costruito su palafitte direttamente nel mare. La grande attrazione di questo complesso è il portale, costruito sull'acqua e collocato in mare di fronte al tempio. Può essere raggiunto in barca o a piedi durante la bassa marea.