Luci da sogno in sette città del mondo

C’è poi Vivid Sidney, celebre per lo scenario che le luci d’artista disegnano nella sua famosa baia in cui domina la inconfodibile sagoma dell’Opera House. E poi, come ci ricorda in questo elenco Volagratis.com ci sono anche Salerno e Torino…



Amsterdam, il light festival - Amsterdam è pronta ad accogliervi con l’Amsterdam Light Festival fino al 21 gennaio 2018: oltre 40 opere d’arte luminose, create da artisti e designer di fama internazionale, renderanno il centro storico della città olandese un museo a cielo aperto con giochi di luce, sculture scintillanti, proiezioni luminose e installazioni lungo le strade e nei parchi.



Sidney, 23 notti illuminate - Torna anche nel 2018 il festival annuale Vivid Sydney che illumina l’inverno australiano: per 23 notti, dal 25 maggio al 16 giugno, luci, musica e idee saranno protagoniste di questa manifestazione. Dalle immagini proiettate sulla facciata dell’Opera House alle sculture luminose nel quartiere The Rocks, armatevi di macchina fotografica e preparatevi a scoprire la città in un’atmosfera davvero magica.



Salerno, luci d’artista - Salerno si illumina con “Luci d’Artista”, bellissima e suggestiva esposizione di opere d'arte luminose che trasforma strade, piazze, ville e aree verde della città campana e che resteranno accese fino al 21 Gennaio 2018. Tra animali, creature mitologiche, foreste e astri luminosi, potrete scoprire l’arte, la storia e la cultura di Salerno, assaporando profumi e colori del Mediterraneo. Per ammirare dall’alto la città non dimenticate di fare un giro sulla ruota panoramica di oltre 50 metri situata nel sottopiazza della Concordia.



Torino, luci sotto la Mole - La città della Mole splende con la ventesima edizione di Luci d’Artista, mostra d’arte contemporanea a cielo aperto che si svolge a Torino fino al 18 gennaio 2018. La collezione si compone di 25 opere, realizzate da artisti italiani e stranieri ed esposte per la prima volta non soltanto nel centro città ma anche in altre circoscrizioni del capoluogo piemontese.



Singapore, tra luci ed ecosostenibilità - A marzo 2018 Singapore ospiterà “I Light Marina Bay Festival”, uno degli eventi più attesi dell’anno che attira visitatori provenienti da ogni parte del mondo, curiosi di scoprire le colorate installazioni d’arte e le architetture cittadine illuminate. È conosciuto come il principale festival della luce ecosostenibile in Asia: sono infatti numerose le iniziative che si svolgono durante la manifestazione legate al tema della sostenibilità, degli sprechi e del risparmio energetico, anche per compensare il consumo di energia.



Cina, ad Harbin un festival incredibile - Fino al 25 febbraio 2018, nella città di Harbin in Cina si tiene il festival del ghiaccio più grande al mondo. Rimarrete incantati dalla sculture di neve, dagli alberghi, dalle slitte trainate dai cani. Il tutto accompagnato da un’illuminazione da favola.



Belgio, luci da favola a Gent - La bellissima cittadina belga Gand, facilmente raggiungibile dagli aeroporti di Bruxelles, ospita fino al 4 febbraio 2018 il Light Festival: installazioni geniali, spettacoli ed eventi basati sulla luce e realizzati da artisti internazionali illumineranno i siti e i monumenti storici di Gent, per ammirarla in tutto il suo splendore.