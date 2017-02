Le spiagge più belle e più amate del mondo

L’estate è ancora lontana, ma chi ha già voglia di sole può immaginare se stesso su una delle s piagge più belle e più amate del mondo e, perché no, pianificare una vacanza per vederle di persona. Sono state pubblicate infatti le classifiche internazionali con i lidi più affascinanti e più apprezzati dai viaggiatori internazionali: la numero 1 al mondo si trova in Brasile ed è la Baia do Sancho, seguita dalla caraibica Grace Ba y e da Eagle Beach, sempre nei Caraibi. Il miglior piazzamento per l’Italia va alla Spiaggia dei Conigli di Lampedusa , quest’anno prima in Italia e al quinto posto in Europa.

Sono questi i principali risultati che emergono dalla ormai celebre classifica TripAdvisor Travelers’ Choice™ Beaches Awards, realizzata dalla grande community online di viaggiatori internazionali, sulla base delle recensioni e delle preferenze espresse dai propri utenti. I riconoscimenti di quest’anno premiano 343 spiagge con classifiche dedicate a mondo, Africa, Asia, Australia, Caraibi, America Centrale, Europa, Sud America, Sud Pacifico e Stati Uniti. “Diceva lo scrittore francese Jean-Claude Izzo che ‘di fronte al mare la felicità è un’idea semplice’: con l’aiuto della nostra community abbiamo stilato la classifica delle migliori spiagge del 2017, per aiutare i viaggiatori di tutto il mondo a ‘trovare la felicità’ in alcune delle spiagge più belle del pianeta” ha commentato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia.



L’edizione 2017 vede dunque al primo posto assoluto la Baia do Sancho in Brasile, mentre al primo posto europeo si piazza la spagnola La Concha, a San Sebastian. Al secondo posto tra i litorali del Vecchio Continente troviamo la spiaggia greca di Elafonissi, seguita dalla Côte des Basques di Biarritz, in Francia. Unica presenza italiana nella TopTen europea va alla Spiaggia dei Conigli di Lampedusa, anche se l’Italia, a pari merito con Grecia e Spagna, ottiene cinque riconoscimenti nella classifica dei primi 25 lidi europei premiati. È interessante notare anche che, all’interno della classifica del Vecchio Continente, il numero di spiagge insulari è solo di poco superiore rispetto al numero di spiagge continentali, rispettivamente con 14 e 11 litorali premiati.



A livello nazionale la Sicilia vince il primo posto, ma la regione più apprezzata è la Sardegna, con ben 5 spiagge premiate su 10 nella classifica nazionale.



Top 10 spiagge mondo

1. Baia do Sancho, Fernando de Noronha,Brasile

2. Grace Bay, Providenciales, Caraibi

3. Eagle Beach, Palm - Eagle Beach, Caraibi

4. Playa Paraiso, Cayo Largo, Caraibi

5. Siesta Beach, Siesta Key, Stati Uniti

6. La Concha, San Sebastian, Spagna

7. Playa Norte, Isla Mujeres, Messico

8. Radhanagar Beach, Isola di Havelock, India

9. Elafonissi Beach, Elafonissi, Grecia

10. Galapagos Beach at Tortuga Bay , Puerto Ayora, Ecuador