Le fantastiche spiagge “segrete” del Giappone

Spiagge ben poco conosciute in Occidente, ma veramente stupende, alcune contornate di paesaggi spettacolari. Eccone alcune, quattro bellezze segrete del Sol Levante, partendo da nord a sud.



Jodogahama (Iwate) - Jodogahama è uno dei luoghi più famosi per la bellezza paesaggistica sulla costa di Rikuchu. Il suo nome significa “spiaggia di terra pura” ed è legato al vivido contrasto di rocce taglienti, bianche, pini verdi e mare blu. È stata selezionata come uno dei migliori 88 stabilimenti balneari del Giappone nonché una delle 100 migliori spiagge del Giappone per il nuoto.



Suishohama (Fukui) - Conosciuta per la sua luccicante spiaggia di sabbia bianca, Suishohama si trova nella prefettura di Fukui. Il suo nome significa “spiaggia di cristallo” e deriva delle acque trasparenti che ne lambiscono il bagnasciuga. La notte, grazie alla scarsa presenza di luci, potrete godere di un cielo stellato senza uguali.



Shirahama (Shizuoka) - La chiamano “spiaggia bianca” ed è situata a meno di 10 km da Shimoda. È una bella località costiera molto frequentata dagli studenti durante l’estate e i week-end, nonché ritrovo degli amanti di surf di tutto il Kanto. Poco distante sorge il santuario Shirahama-jinja, risalente a 2.400 anni fa con un imponente torii all’estremità rocciosa della spiaggia.



Yurigahama (Kagoshima) - Yurigahama Beach è una misteriosa formazione di sabbia che appare di tanto in tanto in base alle maree. Si trova nella prefettura di Kagoshima ed è anche conosciuta come “spiaggia fantasma”. Nessuno sa con precisione dove apparirà la prossima volta: l’unica certezza è che la sua sabbia bianchissima, formata da gusci a forma di stelle di organismi marini, vi lascerà senza fiato. E per l’occasione, più unica che rara, viene sempre allestito un chiosco per gustare un drink.