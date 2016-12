Le dieci piazze più spettacolari del mondo

Plaza Mayor, Madrid - Una delle principali attrazioni della capitale spagnola, questa piazza monumentale ha ospitato corride, mercati, concerti, partite di calcio ed esecuzioni, a dimostrare la versatilità di questo spazio cittadino. Al centro della piazza svetta una statua di Filippo III.



Piazza San Pietro, Roma - Questa piazza non ha bisogno di presentazioni, tanto in Italia quanto nel mondo. Il colonnato progettato dal Bernini abbraccia la piazza nella quale svetta il celebre obelisco egiziano. Ogni anno migliaia di pellegrini si ritrovano qui per vedere il Papa e ammirare la spettacolare Basilica di San Pietro.



Grand Place, Bruxelles - In questo caso questa piazza è famosa non solo per la splendida architettura dei palazzi che la delimitano, un tempo sedi delle gilde cittadine, ma anche per il tappeto di fiori che ogni due anni viene allestito e che copre la sua superficie quasi per intero.



Zocalo, Città del Messico - Questa piazza, una delle più grandi al mondo, si trova nel cuore di Città del Messico. È circondata da molti edifici storici e al suo centro svetta un’enorme bandiera del Messico, che viene alzata e abbassata cerimoniosamente ogni giorno.



Piazza San Marco, Venezia - Torniamo in Italia, che in quanto a piazze storiche non è seconda a nessuno, e per la precisione in Piazza San Marco. Qui la voce delle persone svetta sopra a quella dei mezzi motorizzati rendendo l’atmosfera unica. Piazza San Marco è uno dei punti più bassi di Venezia, e pertanto durante i periodi di acqua alta capita non di rado che sia coperta dall’acqua.



Piazza Tienanmen, Pechino - Questa piazza è tristemente celebre per la protesta del 1989, e uno dei quattro leoni in marmo ne porta ancora i segni con un buco di proiettile sul petto. Un primato di questa piazza è dato dalle dimensioni, che la rendono la più grande del mondo.



Piazza del Mercato, Cracovia - Questa piazza è un luogo nevralgico della città di Cracovia, il cui centro storico è nella lista dell’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità. Se non dovesse bastare si tratta anche della più grande piazza medievale d’Europa.



Times Square, New York - Anni di film made in hollywood hanno reso questa celebre piazza Newyorkese un luogo familiare anche per chi non ha mai messo piede negli Stati Uniti. Uno degli eventi più importanti che vi sono celebrati è il conto alla rovescia a capodanno.



Djemaa El-Fna, Marrakech - Questa piazza è una delle più importanti attrazioni di tutto il Marocco. Una particolarità è il cambiamento che subisce tra il giorno e la notte. Con la luce del sole infatti vi si trovano soprattutto incantatori di serpenti e scimmie ammaestrate, ma durante la notte questi sono sostituiti da prestigiatori e venditori di cibo da strada.



Piazza Rossa, Mosca - Questa piazza si trova nel cuore di Mosca, ed è una delle principali attrazioni turistiche della città. Circondata dalla cattedrale di San Basilio, il mausoleo a Lenin e un lato delle mura in mattoni rossi del Cremlino, s tratta di uno dei luoghi più suggestivi al mondo.



