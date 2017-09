Le chiese più curiose del mondo

Undici chiese davvero curiose Istockphoto 1 di 11 Istockphoto 2 di 11 Istockphoto 3 di 11 Istockphoto 4 di 11 Istockphoto 5 di 11 Istockphoto 6 di 11 Istockphoto 7 di 11 Ufficio stampa 8 di 11 Istockphoto 9 di 11 Istockphoto 10 di 11 Istockphoto 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

LA PIÙ SLANCIATA – Hallgrimskirkja - Islanda - La chiesa di Hallgrímur è un luogo di culto luterano. Si trova nella capitale Reykjavík, ed è alta 74,5 metri.



LA PIÙ ROTONDA – Cattedrale di Brasilia – Brasile – Dedicata alla Vergine Maria, è sorretta da 16 piloni che vogliono rappresentare due mani in preghiera.



LA PIÙ BAGNATA - Chiesa di Curon – Val Venosta – Il campanile che emerge dalle acque del lago di Resia è di epoca trecentesca ed è simbolo stesso della Val Venosta. Fu sommerso negli anni Cinquanta dopo la costruzione di una diga.



LA PIÙ MACABRA - Capela dos Ossos – Évora - La cappella è interamente coperta e decorata con teschi e ossa umane. E’ uno dei monumenti più curiosi e visitati dell’Algarve, in Portogallo.



LA PIÙ SCOPERTA – Abbazia di San Galgano – Siena – Sorge a pochi chilometri dalla città toscana ed è completamente priva del tetto, crollato probabilmente alla fine del Cinquecento.



LA PIÙ GELIDA – Chiesa di ghiaccio – Kiruna – Lapponia – La cappella, interamente costruita di ghiaccio fa parte dell’Ice Horel di Jukkasjärvi, in Svezia, ricostruito ogni autunno.



LA PIÙ COLORATA - Madonna delle Grazie – La Morra (Cuneo) - Detta anche cappella del Barolo, sorge nella splendida regione vinicola del Cuneese.



LA PIÙ GREEN – Cattedrale Vegetale – Arte Sella – Borgo Valsugana (Trento) – Opera dell'artista italiano Giuliano Mauri, è costruita con oltre tremila rami intrecciati nelle forme di una cattedrale a tre navate. Ogni colonna contiene una pianta di carpino, che crescendo, sta prendendo il posto della struttura attuale.



LA PIÙ "LEGNOSA" - Stavkirke di Borgund – Norvegia – E’ costruita interamente in legno e risale al XII secolo. Ha tre navate ed è la meglio conservata delle stavkirke ancora esistenti.



LA PIÙ SALATA – Chiesa di sale di Zipaquira – Colombia - E' dedicata alla Madonna del Rosario ed è uno spazio sacro ospitato all'interno delle miniere di sale di Zipaquira.



LA PIÙ IMPERVIA – Monastero sul Pilastro Katskhi – Georgia – Un luogo davvero da eremiti: per raggiungere la chiesetta ortodossa dedicata a Massimo il Confessore, occorre scalare una roccia monolitica alta circa 40 metri. C’è spazio per tre monaci.