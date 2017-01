Le 100 città più visitate al mondo: Roma tredicesima

Le città più visitate al mondo: la Top10 1 di 10 Istockphoto Istockphoto Le città più visitate al mondo: la Top10 Hong Kong 2 di 10 Istockphoto Istockphoto Le città più visitate al mondo: la Top10 Bangkok 3 di 10 Istockphoto Istockphoto Le città più visitate al mondo: la Top10 Londra 4 di 10 Istockphoto Istockphoto Le città più visitate al mondo: la Top10 Singapore 5 di 10 Istockphoto Istockphoto Le città più visitate al mondo: la Top10 Parigi 6 di 10 Istockphoto Istockphoto Le città più visitate al mondo: la Top10 Macao 7 di 10 Istockphoto Istockphoto Le città più visitate al mondo: la Top10 Dubai 8 di 10 Istockphoto Istockphoto Le città più visitate al mondo: la Top10 Istambul 9 di 10 Istockphoto Istockphoto Le città più visitate al mondo: la Top10 New York 10 di 10 Istockphoto Istockphoto Le città più visitate al mondo: la Top10 Kuala Lumpur leggi dopo slideshow ingrandisci

I dati si riferiscono ai movimenti dei viaggiatori registrati nell'anno 2015. Hong Kong conserva il primo posto in classifica con 27,8 milioni di visitatori, il 67% dei quali cinesi e con un dato in continua crescita nel corso del 2015. Londra sale al secondo posto, ed è meta sia di chi viaggia per il proprio piacere sia di chi vi si reca per lavoro. Il suo difetto è di essere una città cara.



In quarta posizione si piazza Singapore, con numeri in crescita: vi si sono recati 17 milioni di persone. Molto apprezzata per la sua stabilità politica, per il basso tasso di criminalità e per la diffusione della lingua inglese, la città beneficia anche della politica della compagnia aerea di bandiera, che sta progressivamente aumentando l'offerta di voli.



LA CLASSIFICA

Hong Kong Bangkok

Londra

Singapore

Parigi

Macao

Dubai

Istambul

New York

Kuala Lumpur