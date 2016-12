La notte? Passiamola “strana”: 11 case estreme

GIRAFFE MANOR - Questo appartamento in Kenya è davvero un sogno per tutti gli amanti degli animali. Immaginate durante la colazione di vedere la testa di una giraffa fare capolino dalla finestra. Un'esperienza unica!



IL NEGOZIO DI CUPCAKE - Chi da bambino non ha mai fantasticato di restare chiuso per tutta la notte in un negozio di dolci? Un negozio di cupcake a Parigi, tutto da abitare, rende quella fantasia una realtà.



CASA GALLEGGIANTE AD AMSTERDAM - Se doveste avere in programma una visita alla “Venezia del Nord” perchè non alloggiare in una casa galleggiante? Cosa c'è di più dolce dell'essere cullati la notte dalle onde del mare...



CASTELLO A HOLLYWOOD - Si sa che gli americani non si fanno molti problemi quando si tratta di fare le cose in grande... beh, c'è un castello, con tanto di fossato, che ne è la dimostrazione concreta. Dedicato a tutti quelli che non si accontentano mai.



LA CASA SULL'ALBERO - Per chi volesse sentirsi un moderno Tarzan c'è una casa costruita direttamente su un albero! In questo caso la vista non è la giungla, ma la ben più modaiola Saint-Paul de Vence.



IL CINEMA - Gi appassionati della settima arte e della celluloide si troveranno nel loro regno soggiornando in un vero cinema a Parigi. A corredare l'inusuale soggiorno c'è anche la possibilità di chiedere la proiezione di un film a scelta!



L'AEREOPLANO - C'è chi l'aereo lo prende per viaggiare e chi lo prende per... dormire! È il caso del Jumbo Jet nell'aeroporto di Stoccolma, dove è possibile trascorrere una notte quasi tra le nuvole.



DORMIRE SOTTO LE STELLE - Quale soffitto migliore sotto cui dormire della volta celeste? C'è una casa nel nord della Francia che, grazie all'oblò sul tetto, permette a chiunque lo desideri di ammirare la Via Lattea prima di abbandonarsi al mondo dei sogni.



CASTELLO DI NEVE - Riuscite a immaginare un castello fatto interamente di neve? Ebbene, in Finlandia questa fantasia è realtà, e nella stagione invernale è possibile dormire circondati da candide pareti e da favolose sculture di ghiaccio.



IURTA MONGOLA - Per gli spiriti più spartani e avventurosi, che non hanno bisogno dei comfort di un tradizionale appartamento, ecco una iurta, la tradizionale tenda mongola. Ma a sorpresa non si trova in Oriente, bensì in Bretagna...



STUDIO DI REGISTRAZIONE - Finiamo la nostra carrellata di case curiose con un alloggio dedicato a tutti quelli vivono per la musica: un vero studio di registrazione a Parigi! Che ne dite di jem session prima di coricarvi?