La grande danza del mondo, in otto tappe

Ecco un vademecum in otto tappe per visitare le importanti capitali che hanno dato vita a balli particolarmente belli e famosi.



Vienna la regina del Valzer - Chi ama le giravolte e la danza in ritmo ternario non può esimersi dal visitare Vienna. Il Valzer originariamente era considerato un ballo folkloristico perché i ballerini danzavano molto vicini, stretti in una sorta di abbraccio. Ma con il Congresso di Vienna (1815) e grazie alle composizioni di Johann Strauss il valzer viennese divenne una vera e propria moda che conquistò tutte le classi sociali, diventando il ballo da sala per eccellenza.



Una polka a Praga - L'origine della Polka è avvolta nella leggenda, ma si ipotizza che questo ballo si ispiri principalmente ad alcune danze popolari diffuse in Boemia all'inizio dell'800. Si tratta di una danza festosa e facile da apprendere per il suo ritmo allegro, marcato e travolgente. Grazie al grande maestro di musica Jesep Neruda, la Polka ebbe un incredibile successo a Praga e diventò rapidamente popolare anche nelle altre capitali europee al punto da fare ombra al Valzer.



Mazurka: un colpo di tacco a Cracovia - La Mazurka è una danza popolare della Polonia che si ritiene sia nata nel primo ‘500 nel villaggio Mazurek. Ancora molto in voga soprattutto nelle feste all’aperto con musica dal vivo, la Mazurka si balla in coppia, attraverso volteggi su un ritmo ternario. La singolarità musicale di questo ballo risiede nella caduta dell'accento ritmico sul secondo tempo della misura e del colpo di tacco che chiude ogni sequenza coreografica.



Lisbona, la culla del Fado - Il passato coloniale portoghese ha portato a Lisbona una grande varietà di stili musicali. Tra questi, famosissimo è il Fado, una canzone che proviene dal profondo dell’anima delle persone locali e che trasuda un sentimento di malinconia e nostalgia d’amore. Non in molti sanno che il Fado è accompagnato da diverse danze tradizionali, tra cui il Fado Batido, che si esegue attraverso un cerchio di coppie, in cui i danzatori alternano diverse figure e, battendo le mani al centro del cerchio, si scambiano la compagna oppure compiono un mezzo giro.



A ritmo di Samba nella festosa Rio - Il Carnevale è la festa per eccellenza che ha come protagoniste le principali scuole di Samba della città di Rio de Janeiro: questa danza, però, è un vera tradizione per il Paese e la si balla tutto l’anno. Si tratta di un ballo sensuale e vivace, che si esegue in coppia in tempo di 2/4.



Hip Hop nella Grande Mela - L’Hip Hop nasce alla fine degli anni ‘60 nel Bronx, uno dei più noti quartieri di New York. Le sue origini risalgono alla danza afro a cui si aggiungono numerose influenze, fra cui le arti marziali e le danze brasiliane, che approdarono sia sulla East Coast che sulla West Coast degli Stati Uniti dando vita a uno stile nuovo, molto popolare e apprezzato ancora oggi.



Passione Tango a Buenos Aires - Buenos Aires è sinonimo di Tango, tanto da diventare una voce importante del turismo della capitale. Le note del grande Astor Piazzolla fanno da colonna sonora per le strade della città e, per coloro che desiderano cimentarsi in questo sensuale ballo di coppia, las milongas rappresentano i luoghi ideali dove trovare i migliori tangueros.



Merengue a Santo Domingo - Santo Domingo e il Merengue chiudono questa speciale selezione. La capitale della Repubblica Dominicana risulta la meta più cara da raggiungere, ma i veri amanti di questa danza ritmata e dalle decise influenze africane non si faranno certo scoraggiare! Come in tutte le danze latino-americane, la musica del Merengue è caratterizzata da un ritmo molto veloce e sincopato, ma si distingue per il profondo contatto tra i partner che danzano strettamente uniti in gran parte delle figure.



