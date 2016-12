La bellezza maestosa delle cascate più belle del mondo

SALTO ANGEL - VENEZUELA - Partiamo immediatamente con un record! Questa infatti, con i suoi 979 metri, è la cascata ininterrotta più alta al mondo. Si trova in Venezuela, e deve il suo nome suggestivo al suo scopritore, il pilota statunitense Jimmy Angel. Raggiungere questa cascata è tutt'altro che semplice, dato che si trova nel cuore della Foresta Amazzonica e richiede un'escursione di due giorni per essere raggiunta.



CASCATE DETTIFOSS – ISLANDA - È la cascata con la maggiore portata d'acqua europea. Deve la sua origine ad un terremoto che aprì una fenditura nellla roccia nella quale si è gettato il fiume Jökulsá á Fjöllum. Il vapore che si genera da questa imponente massa d'acqua può essere visto fino ad un km di distanza.



CASCATE FITZROY – AUSTRALIA - Queste cascate alte 81 metri si trovano in Australia, per la precisione all'interno del Morton National Park. Devono la loro fama allo spettacolare salto effettuato dall'acqua cadendo da uno strapiombo verticale, e si tratta di una delle principali attrazioni turistiche della zona.



CASCATE DELL´IGUAZÙ – AMERICA MERIDIONALE - In questo caso non si tratta di una singola cascata, ma di ben 275, tutte parte di un unico sistema. Queste infatti cadono in una gola a forma di U chiamata Garganta del Diablo (“Gola del diavolo”) che segna il confine tra Brasile ed Argentina. Dalla sponda brasiliana è possibile godere di questo scenario dall'angolazione più spettacolare.



CASCATE DI KIRKJUFELLSFOSS – ISLANDA - Queste cascate si trovano a due ore e mezza di macchina da Reykiavik, la capitale islandese, e anche se non vantano altezze da record o masse d'acqua dalla portata roboante, non possono essere escluse da questa lista per la loro bellezza. Si trovano infatti immerse in un contesto naturale assolutamente unico, che potrebbe essere uscito da un libro di fiabe.



CASCATE DEL NIAGARA – AMERICA SETTENTRIONALE - Eccoci arrivati a quelle che probabilmente possono essere considerate le cascate più famose del mondo. Si trattava delle più grandi dell'America Settentrionale e, dopo la distruzione delle cascate Guairà in Brasile, sono diventate le più grandi al mondo. Fatto bizzarro, nel 1901 Anne Taylor Edison fu la prima persona a gettarsi dalle cascate chiusa in un barile con il suo gatto: incredibilmente è sopravvissuta al tuffo.



CASCATE KUANG SI – LAOS - Anche in questo caso non ci troviamo di fronte a cascate importanti per le loro dimensioni, quanto per la loro bellezza. Si tratta infatti di un sistema di vasche naturali nel Laos che generano spettacolari cascate molto suggestive.



CASCATE VITTORIA – ZAMBIA - Cambio completo di genere con le cascate Vittoria, che invece devono la loro celebrità proprio all'altezza del salto, di 128 mmetri. Questo spettacolo al confine tra lo Zambia e lo Zombawe è un'attrazione di particolare richiamo per i turisti anche per la visuale perfetta che è possibile godere dal lato opposto della riva.



TUGELA FALLS – SUDAFRICA - In questo caso non assistiamo ad un record, ma quasi; le cascate Tugela sono le seconde più alte al mondo, con un dislivello complessivo di 947 metri. Esistono controversie che vorrebbero queste cascate più alte delle più celebri Salto Angel, con cui abbiamo aperto l'articolo, ma l'opinione comune resta comunque che siano queste ultime a primeggiare.



CASCATA DI NACHI – GIAPPONE - Chiudiamo questa lista in Estremo Oriente con la cascata giapponese di Nachi. Con i suoi 133 metri d'altezza si tratta del salto più alto del Paese, ma la vera attrazione è lo scenario complessivo di cui la cascata è parte. Infatti l'area ospita numerosi edifici sacri protetti dall'UNESCO come patrimonio dell'Umanità, tra cui quello di Seigantoji, che è possibile ammirare nella foto.



