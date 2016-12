L’estate con il giardino intorno: 10 proposte

Panorama mozzafiato - Nascosta nella zona esclusiva di Anse Chastanet di Soufriere, nell'isola caraibica di Santa Lucia, Villa La Batterie è circondata da rigogliosi giardini, uno stagno di ninfee e ponti spaziosi. Il panorama è di una bellezza indescrivibile.



Abitare nel giardino dell'Amore - Hale Aloha Aina (Casa del Loving Land) è un romantico cottage vacanza nelle isole Hawaii situato su otto ettari di lussureggiante flora tropicale a Wood Valley, paradiso nascosto nel sud est del famoso arcipelago, a 2500 metri d'altitudine.



In vacanza con Jane Eyre - Tutto il fascino del primo romanticismo e delle brughiere. Viene in mente Jane Eyre, in un vecchio rustico ristrutturato nel Sud ovest dell'Inghilterra a Welcombe nel North Devon . Spazi infiniti, in cui godere della natura e in cui l'unico rumore è quello del vento.



Ko Samui in Tailandia – Famosa già al tempo degli hippies che me fecero l'isola delle trasgressioni l'isola tailandese è famosa anche per una vegetazione lussureggiante, in cui la proprietà Koh Samui Lamai è una delle più lussuose.



Il Pacifico a due passi - Tutto lo spirito delle paradisiache isole Hawaii nel Romantic Cottage by the Sea. Sempre nelle Hawaii vicino alla spiaggia di Wamanalo: una villa assolutamente confortevole tra alte piante di banane, palme secolari, fiori di ogni genere e di ogni colore. Il mare a due passi.



Un fienile e due acri di parco - Ed eccoci in Francia nella Bassa Normandia, in un vecchio e rustico fienile circondato da due acri di giardino privato con un settore giochi atterzzato per bambini . la casa del XVII secolo si trova vicino a Savigny.



I fasti di Woodstock - Nello stato di New York, vicini al luogo in cui nacque il movimento beat. A Woodstock un grande e accogliente fienile privato, su cinque ettari di terreno boschivo, che sembra penetrare in casa. Un luogo magico, tranquillo: passeggiate e meditazione.



Tenuta Sospesa in Umbria - In Umbria , a Piegaro, non lontano dal Lago Trasimeno, un vecchio casolare immerso nel verde di in un grande parco privato con una bella piscina, incantevoli pergole per momenti di relax, altalene e giochi per i bambini ed un antico forno a legna per indimenticabili grigliate e pizze sotto le stelle.



Trullo in mezzo al verde – A San Vito dei Normanni un magnifico trullo storico, completamente ristrutturato e finemente arredato, nella meravigliosa valle dell'Itria, a 12 km dalle bianche ed incontaminate spiagge dell'oasi naturale di Torre Guaceto. Tutta la pace e la tranquillità della campagna salentina. Fornito di ogni comfort, all'esterno c'è una grande terrazza con veranda che affaccia sul giardino, con ulivi ed alberi da frutto con un comodo barbecue in pietra. La casa è climatizzata per soggiorni in ogni stagione.



Dimora versiliana – Ed ecco un'antica fattoria del XVII secolo restaurata perfettamente e dotata di ogni confort : la costruzione è situata al culmine di una cresta collinare che divide il mare Tirreno dalle Alpi Apuane. L'altitudine di 300 metri e la vicinanza dal mare ne fanno un luogo con un clima ideale. Tutto intorno alla casa boschi e uliveti e la pace più assoluta. Il piccolo paese di Montemagno è a 1 Km ed è raggiungibile a piedi in pochi minuti.



