Kenya, Pasqua tra safari e candide spiagge

06:00 - Il Kenya: foreste impenetrabili, savane sterminate, spiagge bianche e acque turchesi. Un viaggio in questa straordinaria parte dell’Africa significa anche riscoprire quel “magico” con la natura che secoli di civiltà ci hanno sottratto: un tempo lo chiamavano Mal d’Africa, ovvero l’irresistibile richiamo all’essenza del mondo, che spesso questo continente ha suscitato nei viaggiatori. Le vacanze di Pasqua possono essere un’occasione per scoprire l’Africa più vera, abbandonandosi alla magia di spazi sconfinati del Kenya, godendo del suo mare tropicale, scoprendo le sue antiche culture. Molte, e varie, le proposte dei Tour Operator. African Explorer (www.africanexplorer.com) propone una vacanza safari (nove giorni e sette notti) con partenza il 30 marzo, attraverso le regioni semiaride del Samburu, le verdi colline della valle del Rift e le immense pianure costellate dalla caratteristica acacia ad ombrello del Masai Mara. Per chi ama crogiolarsi al sole e fare bagni nell’acqua di cristallo Amisano Tour/Easy Africa (www.easyafrica.it) offre invece un’intera settimana in un resort a quattro stelle, mentre International Travel T.O. (www.sardiniainternational.it) organizza un mix perfetto tra safari e mare, che include anche un safari di sei notti nel Masai Mara.



Informazioni: www.MagicalKenya.com