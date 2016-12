Kazakistan: le bizzarre rocce sferiche del Semi-deserto Occidentale

In Kazakistan è chiamata Torysh , o Valley Of Balls (letteralmente Valle delle Sfere): il nome viene dalle bizzarre formazioni di roccia che la natura ha plasmato in questa regione, all'estremità settentrionale della regione del Karatau, non lontano dalla città di Shetpe.

Kazakistan: le bizzarre sfere della Valley of Balls. Le curiose formazioni di roccia del Semi-deserto Occidentale kazaco. Le rocce hanno in media un diametro di tre-quattro metri.

L'area presenta numerose rocce di forma rotondeggiante, sparse in un'ampia area di terra stepposa. Le sfere hanno dimensioni molto variabili, ma la maggior parte raggiunge il ragguardevole diametro di tre-quattro metri. Si suppone che si tratti di concrezioni, ovvero di masse compatte formatesi dalla sedimentazione di minerali. Il fenomeno non è infrequente: altre rocce di questo genere possono essere osservate in diversi luoghi del mondo. La particolarità delle sfere di questa regione sta però nella loro dimensione, molto rara e presente solo in pochi casi, tra cui i Moeraki Boulders in Nuova Zelanda.