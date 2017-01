Isole Cook: a piedi nudi in paradiso

Infatti, una volta arrivati alle Cook, non resta che scegliere uno degli stupendi resort che offrono comfort di lusso in un territorio dalla natura travolgente, tra cui il Pacific Resort Aitutaki, vincitore dei World Travel Awards quale miglior Boutique Island Resort del mondo nel 2015. Il complesso, circondato dalle acque calme e turchesi della laguna di Aitutaki, offre una collezione di 27 bungalow e di ville lussose. Un altro casual luxury resort alle Cook è Etu Moana, la cui filosofia si basa sul rispetto per le persone e per l’ambiente. Anche se sembra incredibile questo lussuoso complesso è ecosostenibile: le sue ville sono costruite, infatti, con materiali naturali e, oltre a riutilizzare il flusso piovano, utilizzano l'energia solare per riscaldare l'acqua.



La magia delle Perle Nere - La gestione responsabile delle risorse naturali che è parte dell'essenza di queste isole caratterizza anche la loro economia, come nel caso di Moana Gems, azienda che nella remota e incontaminata laguna di Manihiki coltiva le famose perle nere, il principale prodotto di esportazione dell’arcipelago. Ogni acquisto è accompagnato da un certificato di autenticità così che anche i visitatori abbiano la garanzia di aver contribuito allo sviluppo della meravigliosa destinazione.



Visite guidate in lingua italiana - Per la stagione 2016-2017 sono state introdotte quattro nuove visite guidate private in lingua italiana attraverso Rarotonga - Alla Scoperta di Rarotonga!; Rarotonga: tra Mito e Leggenda; Rarotonga: tra Terra e Mare; Arte e Artigianato di Rarotonga – un modo comodo e personalizzato per vivere e scoprire l’isola e i suoi abitanti, approfondendone storia e cultura. Le Cook non riservano meraviglie solo per gli occhi ma anche per il palato. Se siete alla ricerca di un’indimenticabile esperienza gastronomica, vi consigliamo di cenare al Nautilus Restaurant di Rarotonga, con vista sulla laguna, dove l'essenza della Polinesia Neozelandese viene riscoperta in ogni dettaglio. Oppure provate il Flambé Restaurant che propone un menu locale con un’atmosfera che richiama antiche leggende Maori.



Wellness in paradiso - Un viaggio in quello che è considerato il paradiso per antonomasia del relax non è, però, completo senza una visita ad una Boutique Spa. Sulla bellissima costa sud orientale di Rarotonga dalle spiagge bianchissime vi aspetta il Te Manava Luxury Villa & Spa dove potrete farvi coccolare in un centro benessere elegante e lussuoso, circondato da un tranquillo giardino d'acqua, che offre una varietà di trattamenti di bellezza con prodotti Te Tika, una linea di prodotti biologici a base di ingredienti provenienti esclusivamente dalle isole Cook. Sull’isola di Aitutaki, invece, sono da segnalare l’Aitutaki Lagoon Resort&Spa con la sua “SpaPolynesia”, l’unico resort a possedere la sua isola privata, Motu Akitua.



