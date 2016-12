In viaggio sulle strade più curiose del mondo

La strada è il simbolo più puro del viaggio tanto da essere, non a caso, il titolo del romanzo più famoso di Jack Kerouac. Ne esistono di tutti tipi, ma alcune, per una ragione o per l’altra, sono davvero spettacolari. Oggi Wimdu , il sito leader in Europa per la ricerca di appartamenti vacanza, ce ne fa scoprire alcune tra le più particolari del mondo.

HANA HIGHWAY – HAWAII - Questa strada, che si sviluppa lungo la costa a nord-est di Maui, è considerata una delle più scenografiche del mondo, con oltre 600 curve e 54 ponti. L’assenza di gallerie e le numerose curve rendono questa strada particolarmente lenta da percorrere.



TROLLSTIGEN – NORVEGIA - Forse la strada più spettacolare della galleria grazie alle sue curve estreme e alla cascata Stigfossen che la interseca nella sua discesa sul fianco della montagna.



ATLANTERHAVSVEIEN – NORVEGIA - In questo caso ci troviamo di fronte ad una strada che deve la sua spettacolarità ai ponti che la intervallano. Questa striscia di cemento infatti attraversa un arcipelago di otto isole.



PASSO DELLO STELVIO – ITALIA - Anche il Bel Paese ha una delle strade più spettacolari del mondo. Si tratta dell’accesso al celebre Passo dello Stelvio, che con le sue 48 curve a gomito, è stato uno dei percorsi più iconici del Giro d’Italia.



YUNGAS ROAD – BOLIVIA - Nota anche con il soprannome di “Strada della Morte” per gli innumerevoli incidenti che vi sono avvenuti, questa strada, un tempo percorsa a dorso d’asino, non è provvista di guardrail a protezione dagli strapiombi che la fiancheggiano.



DALTON HIGHWAY – ALASKA - In alcuni casi a rendere spettacolare una strada non è quello che la circonda, ma proprio il fatto che non ci sia nulla intorno. Ne è un esempio perfetto la Dalton Highway con sua la quasi totale assenza di tracce umane per oltre 600 km.



AVENIDA 9 JULIO - BUENOS AIRES - La capitale argentina ospita un vero e proprio mastodonte di cemento. Basti pensare che i pedoni che vogliono attraversarla devono percorrere più di 140 metri. Il tutto può anche richiedere alcuni minuti.



LOMBARD STREET - SAN FRANCISCO - Una delle attrazioni più celebri di San Francisco: con le sue curve strettissime attira ogni anno centinaia di turisti pronti a cimentarsi in questa discesa estrema.



BALDWIN STREET - NUOVA ZELANDA- Questa strada si trova in un tranquillo quartiere residenziale della città di Dunedin, ed è considerata la più ripida del mondo. La sua pendenza raggiunge il 35%, il che significa che per ogni 2.86 metri percorsi orizzontalmente si effettua un’ascesa di un metro.



