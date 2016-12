In viaggio nelle location de Il Trono di Spade

La quinta stagione dell'avvincente serie fantasy Game of Thrones (Il trono di spade) sta arrivando al suo apice. La saga, ambientata in un mondo passato e immaginario, si svolge in location esotiche e misteriose, in bilico tra realtà e effetti speciali. Grande Inverno , Approdo del Re o le Isole di Ferro : difficile ricordarsi che a questi luoghi di fantasia corrispondono località reali sparse per l'Europa e che, perchè no, potrebbero diventare meta della vostra prossima vacanza. Ripercorriamo insieme i principali siti protagonisti della serie tv.

GRANDE INVERNO E ISOLE DI FERRO - IRLANDA DEL NORD - Nessun altra nazione ha fornito tante location per la saga quanto l'Irlanda settentrionale. Qui sono ambientate le vicende di Winterfell il territorio un tempo della casata Stark, ora oggetto del desiderio di molti. A sud di Belfast incontriamo la contea di Down scelta per queste riprese. Nel parco naturale che circonda il lago salato di Strangford Lough, sorge Castleward, una dimora del XVIII secolo, nella cui cortile interno è stata ricreata la roccaforte della famiglia Stark. La Baia di Murlough, invece, è la location scelta per rappresentare le Isole di ferro: la magnifica vista, fino all'isola di Rathlin, il promontorio di Kintyre e altre isole, ha un impatto emotivo veramente forte.



APPRODO DEL RE - DUBROVNIK – CROAZIA - E' uno dei luoghi più emblematici della serie. Le fortificazioni di Dubrovnik, affacciate sul mare, hanno ospitato le riprese della capitale dei Lannister. La Fortezza rossa, cuore della città, è nella realtà la Fortezza di Lovrijenac, situata ai confini di Dubrovnik. I giardini di palazzo Lannister, invece, si trovano all'Arboreto di Trsteno, un piccolo paese vicino al mare, a circa 10 chilometri a nord di Dubrovnik. Poco distante dalle mura della città vecchia attuale incontriamo la Torre Minčeta il cui alias nella serie è la misteriosa Casa degli Eterni Braavos. Una delle Città Libere della quinta stagione, invece, è la splendida città medievale di Sibenico che, con la cattedrale di San Giacomo è Patrimonio dell'Umanità UNESCO.



MDINA E LA FINESTRA AZZURRA – MALTA - La vecchia capitale di Malta, Mdina, conosciuta anche come “la città silenziosa” ha ospitato la prima parte della storia della biondissima Daenerys Targaryen: tra le location più riconoscibili ci sono sicuramente Palazzo Verdala, un antico edificio barocco maltese, arroccato su una collina. La Finestra Azzurra, situata sulla vicina Isola di Gozo, è stata invece lo scenario del matrimonio tra Daenerys e Kahl Drogo. Una curiosità: Malta, prima che il set si spostasse definitivamente a Dubrovnik, è stata anche cornice di alcune scene ambientate ad Approdo del Re.



OLTRE LA BARRIERA - ISLANDA, GHIACCIAIO VATNAJOKULL- Il freddo e il gelo sono i veri protagonisti. La zona, circondata dal Parco Nazionale del Vatnajökull, ospita non solo grandi distese di ghiaccio, ma anche un bassopiano verde, rigoglioso e imponenti catene montuose perfette per girare le scene ambientate più a nord dei Sette Regni. La maggior parte delle scene a Oltre la Barriera, il poderoso muro di ghiaccio che separa il mondo degli uomini dalle terre ostili, sono state girate sulle sponde del Lago Myvatan, palcoscenico delle imprese di Jon Snow e dei Bruti.



YUNKAI - PENTOS - ASTAPOR - MAROCCO - A 100 km da Marrakech incontriamo Aït-Ben-Haddou, una città fortificata adatta ad essere trasformata in Yunkai, la più piccola delle tre città presenti nella Baia degli Schiavisti, e in Pentos, la più grande delle Città Libere. Aït-Ben-Haddou ha ospitato molti set cinematografici delle pellicole hollywoodiane: Lawrence d'Arabia, Prince of Persia e La Mummia sono state girate proprio qui. A ovest di Aït-Ben-Haddou troviamo Essaouira, conosciuta nella serie come Astapor, luogo d'origine degli Immaccolati, gli schiavi di Daenerys.



SPAGNA – SIVIGLIA - La città, con le sue architetture arabeggianti, trasporta il viaggiatore nell'arida e selvaggia Dorne, patria dei Martell. L'Alcázar di Siviglia, famoso palazzo reale originariamente realizzato dai mori, grazie agli effetti speciali del cinema, è sede dei Giardini Acquatici del regno di Dorne. L'arena di Osuna, uno dei simboli della città di Siviglia, si trasforma nell'arena del Meereen per la scena più "affollata" mai registrata in questa serie.