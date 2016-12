In viaggio nei luoghi più surreali del mondo

Esistono luoghi in giro per il mondo che la natura, in alcuni casi con l’aiuto della mano dell’uomo, ha reso unici, tanto da risultare quasi surreali per uno spettatore. Oggi Wimdu , la piattaforma online più grande in Europa per la ricerca di case vacanza, ci porta alla scoperta di nove luoghi davvero incredibili.

LAGO ROSA - REPUBBLICA DOMINICANA - Quest’isola ospita un lago davvero unico. Si tratta infatti di uno specchio d’acqua di colore rosa. E la cosa più incredibile è che questa sfumatura è dovuta interamente ad un fenomeno naturale, si tratta infatti di alcune alghe che in particolari condizioni assumono questa tinta.



DESERTO DELLA NAMIBIA - Di deserti in giro per il mondo ce ne sono tanti, ma quello della Namibia ha una particolarità: le alte temperature e il clima molto arido ha conservato i tronchi di alberi morti più di 900 anni fa, che ora svettano neri dalla sabbia.



TSINGY DE BERNARAHA – MADAGASCAR - Questo parco nazionale del Madagascar è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. A rendere unico questo luogo è quella che viene definita una foresta di roccia, formata dall’erosione dell’acqua.



YUNNAN – CINA - In questo caso parliamo di un luogo reso unico proprio dall’intervento dell’uomo. Si tratta infatti dell’area dello Yunnan in Cina, dove le colline sono state trasformate in centinaia di vasche dove viene coltivato il riso.



DESERTO DANAKIL – ETIOPIA - Questo deserto si trova in una depressione e con le sue temperature è il luogo più caldo al mondo. A questo si aggiunga la presenza del vulcano Dallol, che ha generato formazioni minerali fatte di geyser roventi.



LAGO NATRON – TANZANIA - Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un lago dalla colorazione inusuale, in questo caso rossa. Come per il lago rosa la causa risiede in alcune alghe, che si nutrono dei sali minerali dei vulcani nelle vicinanze assumendo il particolare colore rosso.



LENCOIS MARANHENSES – BRASILE - Ad una prima occhiata questo potrebbe sembrare un semplice deserto, ma chiunque lo abbia visitato sa che non è così. Infatti a causa di frequenti alluvioni al di sotto delle dune si trova un vero e proprio sistema di pozze e canali.



CAPPADOCIA – TURCHIA - Nella regione dell’Anatolia, la Cappadocia è celebre per i suoi pinnacoli e le sue formazioni rocciose create dalla natura. A questo però si è aggiunta la mano dell’uomo, che ha scavato nella roccia chiese affrescate e abitazioni, rendendo questo luogo unico.



BRYCE CANYON – USA - Questo canyon si trova nello stato dello Utah e ospita molte formazioni rocciose davvero uniche, che rendono lo scenario davvero inimitabile.



