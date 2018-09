In treno nell’America dei western leggendari

Gli hobos , personaggi eternati dalla musica blues , ma anche da scrittori come London e Kerouak , erano vagabondi che per il loro viaggio coast to coast scroccavano un passaggio sui scassati vagoni dei treni merci che attraversavano gli Stati Uniti. Oggi si possono attraversare i maestosi paesaggi che costeggiano l’America da Chicago a San Francisco su rotaie, in lussuose carrozze dotate di tutti i comfort necessari.

Ecco quattro linee “spettacolari” proposte da Amtrak. Tre partono da Chicago, la quarta offre uno spettacolare viaggio sula costa dell’Oceano Pacifico, da Los Angeles a Portland.



Empire Builder - L’itinerario dell’Empire Builder è davvero un viaggio iconico, in particolare per gli appassionati di storia e avventura, perché esplora gli Stati Uniti nordoccidentali, attraverso le Cascade Mountains e lungo la Columbia River Gorge. Questo percorso ripercorre le orme degli esploratori Lewis e Clark nella storica spedizione attraverso le Rockies e il Continental Divide, dove il treno corre a 1590 m sul livello del mare. Il treno si ferma alla Glacier Park Station, adiacente ai ghiacciai “viventi” e alle cime innevate del Glacier National Park, per una vista davvero incredibile sulle montagne. Questa fantastica esperienza con l’Empire Builder di Amtrak parte da Chicago – Illinois e dopo aver attraversato gli Stati Uniti nordoccidentali, si conclude sulle rive dell’oceano Pacifico, a Seattle, stato di Washington.



California Zephyr - La rotta del California Zephyr offre alcuni dei panorami più spettacolari del paese, che rappresentano il meglio del cuore dell’America da Chicago a Denver e pittoreschi paesaggi desertici da Denver alla California. Prevede un giro in tutta comodità lungo le pendici delle Rocky Mountains, attraverso i deserti dello Utah e delle High Sierras, per raggiungere la “City by the Bay”, San Francisco. A bordo di Zephyr, carrozze Superliner a due piani, ci si può rilassare nel massimo comfort e contemplare il meraviglioso paesaggio. Il treno offre posti letto, ristoranti e punti ristoro per rendere l'esperienza davvero confortevole.



Southwest Chief - La rotta del Southwest Chief parte da Chicago, attraversa il Mississippi e altri otto stati ripercorrendo il leggendario West americano, e termina la sua corsa a Los Angeles, offrendo ai passeggeri panorami e paesaggi non accessibili dalle autostrade interstatali. Attraversa campi coltivati, montagne e deserti e curva attraverso stretti passaggi di canyon di roccia rossa e infine si snoda attraverso il terreno accidentato del New Mexico e dell’Arizona. A bordo del Southwest Chief, potrai goderti il Superliner, pernottamenti e ristoranti a due piani e spettacolari viste dal pavimento al soffitto nella famosa carrozza con vetrata panoramica: Sightseer Lounge Car.



Coast Starlight - Il Coast Starlight di Amtrak è considerato uno dei viaggi in treno panoramici tra i più belli del paese. Offre le migliori viste della costa del Pacifico, dalle scogliere della Pacific Coast Highway alle cime delle Cascade Mountains. Il percorso collega le città più famose lungo la costa occidentale - Los Angeles, Santa Barbara, San Francisco, Sacramento e Portland - offrendo fermate memorabili lungo il percorso. A bordo, si possono ammirare i boschi lussureggianti, le fertili vallate e le lunghe distese dell’Oceano Pacifico dal comfort dei sedili del Superliner e della Sightseer Lounge Car.