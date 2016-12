In Tanzania per un tuffo nell’Africa più vera

In Tanzania sorge l'immensa mole del Kilimangiaro, il vulcano che è la cima più alta del continente con i suoi quasi 6mila metri di altezza, mentre nella zona dei grandi laghi si trovano il lago Victoria e il lago Tanganika , il più profondo dell'Africa con il suo abisso di 1470 metri. La Tanzania è tagliata dalla Rift Valley e possiede fantastici parchi naturali tra cui il famosissimo Ngorongoro, quello del Serengeti, la Riserva del Selous e il Parco nazionale di Mikumi. Nel parco nazionale di Gombe la famosa esploratrice e studiosa Jane Goodall divenne famosa per i suoi studi sugli scimpanzè. la Tanzania è anche una delle mete privilegiate del turismo mondiale per i viaggi di nozze, che in genere sono struturati per godere delle meraviglie naturali dei parchi naturali e per un periodo di relax in riva al mare. La Tanzania, infatti, è famosa per le sue splendide spiagge: sulla costa continentale come Tanga o Dar El Salaam note anche per la loro movida notturna, oppure nell'incanto delle sue isole, come Pemba o Zanzibar, generalmente attrezzatissime.



Il mare ineguagliabile delle isole - Zanzibar è una delle mete privilegiate per il turismo balneare, per la purezzza delle sue acque e la varietà incredibile delle sue spiagge e delle sue baie. E' anche dei luoghi più rappresentativi della cultura Swahili nata dall'incontro delle popolazioni Bantu dell'Africa centro-orientale con le civiltà del Medio Oriente e dell'Asia. Gran parte del patrimonio architettonico, artistico e culturale di Zanzibar è concentrato nella città principale di Stone Town, dove si trovano gli antichi palazzi dei sultani (tra cui Beit el-Sahel e il Palazzo delle Meraviglie), le fortificazioni del periodo omanita, numerose moschee e altri luoghi di culto, e numerosi altri importanti esempi di architettura swahili. Stone Town è anche la capitale del Taarab, il genere musicale più tradizionale della cultura swahili, che unisce testi in lingua swahili e melodie, ritmi e strumenti di ispirazione araba e indiana.



Il piccolo paradiso di Fanjove - Per chi ama il relax c'è anche la possibilità di recarsi a Fanjove una piccola ed incontaminata isola privata della Tanzania,interamente bagnata dalle calde acque dell'Oceano Indiano. Nell'isoletta si trova un'intatta e fantastica barriera corallina lunga 11 chilometri che ospita uno straordinario ecosistema di flora e fauna. Migliaia di uccelli migratori scelgono l'isola come destinazione per riposare, piccole tartarughe di terra depongono le uova e centinaia di delfini vagano nei mari a pochi metri dalle spiagge sabbiose. Durante il giorno è possibile intrattenersi con diverse attività legate al mare come fare diving nelle acque cristalline per scoprire un paradiso ancora inesplorato, il Kayak Safari con kayak singoli per scoprire le scogliere dell'intera isola ma anche escursioni sulla tradizionale imbarcazione dell'Africa Orientale detta "Dhow" per ammirare il tramonto e il panorama di Fanjove.



