In Malesia, sulle tracce di Sandokan

Il top del viaggio, proposto da KiboTours e prenotabile nelle agenzie convenzionate, è costituito dal soggiorno, per due notti, come ospiti nei villaggi delle tribù del Sarawak, gli Ibans e i Melanau, con la possibilità di vivere a stretto contatto con gli indigeni condividendone spazi e tradizioni. Il viaggio, della durata di 10 giorni, con partenza il 21 marzo 2017, è pensato per chi cerca l’avventura e richiede un buono spirito di adattamento.



Il paese degli Orang Utan - Potrete scoprire la riserva Bako National Park, dove a regnare incontrastata è una natura a dir poco meravigliosa. Piante e fiori di tutte le dimensioni, simpatiche scimmie proboscidate e macachi, rettili che sembrano usciti da un libro di fantascienza e straordinari animali della giungla più profonda. E ancora il Centro Conservazione degli Orang Utan di Semenggoh, dove i primati vivono liberi nel loro ambiente naturale. L’esperienza di vivere a stretto contatto con gli indigeni riserva emozioni uniche: attraverso un percorso nella giungla si arriva al villaggio di Lamin Dana, situato sulle sponde di un piccolo fiume e popolato dall’etnia Melanau.



Anche lezioni di cucina melese - Il soggiorno è previsto in una grande casa in legno tipica di questa popolazione, la Homestay. Lamin Dana è uno dei maggiori centri di produzione del tipico sago, una farina che si estrae dai tronchi di una palma che cresce in queste zone: grazie alla Cooking Lesson con le massaie si può sperimentare l’uso delle spezie e i prodotti locali per preparare anche parte della cena.