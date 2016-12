In Kenya tra natura e safari

18:51 - Alcuni tra i parchi naturali più belli al mondo, spiagge protette che affacciano sulla barriera corallina, i big five, attività all’aria aperta come: bird-watching, avvistamento degli animali su 4x4, a dorso di cavallo, cammello, a piedi e mille modalità di vivere i safari. Tutto questo e molto di più è il Kenya, splendida terra situata sulla costa est del continente africano.

IN KENYA TRA ANIMALI SELVAGGI, PARCHI E NATURA INCONTAMINATA - Non è pensabile un viaggio in Kenya senza prevedere almeno una tappa dedicata ad uno dei suoi tanti parchi naturali. I modi per scoprire la sua natura selvaggia e incontaminata sono davvero tantissimi. È possibile infatti incontrare il re delle foresta guidando una 4x4, oppure scegliere di incamminarsi nelle pianure nella speranza di ammirare le mandrie o ancora avvistare rare specie di uccelli che trovano dimora nelle fitte foreste pluviali.



Tra i tanti parchi naturali del territorio spiccano sicuramente per particolare fascino: l’Amboseli National Park, il Meru e i Parchi Nazionali gemelli di Tsavo est e ovest. Amboseli è chiamata la terra dei giganti. Qui vaste pianure aride sono lo scenario e l’habitat preferito di elefanti, animali selvaggi, zebre e mandrie di tori. Ma il protagonista assoluto di questo stupefacente ambiente naturale, insieme alle affascinanti aree con foreste di acacia, è sicuramente il Monte Kilimanjaro, la montagna più imponente dell’Africa le cui vette innevate sono visibilissime dall’Amboseli. Inoltre l’area ospita numerose comunità Maasai.



Meru invece è un vero e proprio paradiso per gli esploratori. Qui, accolgono il visitatore fitte foreste, palme, colline e formazioni granitiche chiamate Kopjes. I percorsi dei safari sono piuttosto impegnativi ma regalano emozioni uniche. Gli animali che abitano questo territorio sono: leoni, giraffe reticolate, gli orice, i kudù e gli eland. Inoltre la foresta pluviale presente nel parco è perfetta per il bird-watching. Inoltre nelle vicinanze di Meru si trova l’accesso al piccolo Parco Nazionale di Kora e alle tre riserve di Bisanadi, Kitui Nord e Rahole.



Infine i Parchi Nazionali gemelli di Tsavo est e ovest formano insieme una delle riserve naturali più grandi di tutto il Paese. Il parco è una distesa territoriale immensa di natura selvaggia dove colline, foreste di acacia e foreste alpine sono l’habitat di leoni, bufali, orici gazzelle, giraffe, impala, kudu e, a volte, di rinoceronti. I parchi in questione sono inoltre un vero e proprio paradiso per gli appassionati di bird-watching. Qui, infatti, vivono numerose specie di uccelli come hornbill, nettarinie, roller, rapaci e uccelli tessitori. Inoltre, da non perdere sono sicuramente le splendide fonti d’acque cristalline del vulcano Mzima.



