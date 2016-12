In Italia l’hotel per famiglie più apprezzato del mondo

È italiano il miglior hotel per famiglie al mondo : il Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel a Ortisei (BZ) si conferma anche quest'anno al top dell'apprezzamento dei viaggiatori di tutto il mondo. Unica struttura europea tra i migliori hotel per famiglie al mondo, il Cavallino Bianco è seguito al secondo posto dal Salinas do Maragogi All Inclusive Resort, in Brasile, e dal The Reserve at Paradisus Palma Real a Punta Cana, nei Caraibi, al terzo posto.

L'indicazione arriva dalla classifica Travelers' Choice Family Hotel Awards 2016 di Tripadvisor, il sito di viaggi che raccoglie la grande community online di viaggiatori. La classifica è stata stilata in base a milioni di recensioni e opinioni dei turisti di tutto il mondo, in base a un algoritmo che ha preso in considerazione la quantità e la qualità delle recensioni raccolte in un periodo di 12 mesi. “Organizzare un viaggio in famiglia significa pensare alle esigenze di tutti, adulti e bambini, senza trascurare le proprie necessità” ha commentato Valentina Quattro portavoce di TripAdvisor per l'Italia.



L'hotel di Ortisei è l'unica struttura del nostro Paese presente nella Top 10 mondiale ed europea. Analizzando invece la classifica italiana, segnaliamo il Trentino Alto Adige con ben cinque hotel tra i più apprezzati dello Stivale dalle famiglie di tutto il mondo. Oltre al vincitore mondiale, trovano posto il Family Hotel La Grotta a Vigo di Fassa (TN) (2°), l'Hotel Piz Galin (4°) e l'Alpino Family Hotel (8°) entrambi ad Andalo (TN), e il Family Hotel Primavera a Levico Terme (TN) (10°). Ottimo risultato anche per l'Emilia Romagna, con 3 strutture premiate: il Club Family Hotel Executive a Cesentaico (FC) (3°), l'Hotel Gambrinus Mare a Cattolica (RN) (5°) e il Club Family Hotel Costa dei Pini a Pinarella (RA) (9°).



Analizzando l'ubicazione delle strutture più apprezzate dai viaggiatori che alloggiano con la famiglia, a livello europeo e mondiale le destinazioni marittime battono le mete montane e cittadine 8 a 2, mentre nel nostro Paese c'è una situazione di pareggio tra mare e montagna.



TOP 10 MONDO

1. Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel, Ortisei, Italia

2. Salinas do Maragogi All Inclusive Resort, Maragogi, Brasile

3. The Reserve at Paradisus Palma Real, Punta Cana, Caraibi

4. Tulemar Bungalows & Villas, Parco Nazionale Manuel Antonio, Costa Rica

5. Floridays Resort Orlando, Orlando, Stati Uniti

6. Beaches Negril Resort & Spa, Negril, Caraibi

7. Beaches Turks and Caicos Resort Villages and Spa, Providenciales, Caraibi

8. Paradisus Playa Del Carmen La Esmeralda, Playa del Carmen, Messico

9. Club Med Palmiye, Kemer, Turchia

10. Sani Beach Club, Sani, Grecia



TOP 10 EUROPA

1. Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel, Ortisei, Italia

2. Club Med Palmiye, Kemer, Turchia

3. Sani Beach Club, Sani, Grecia

4. Holiday Village Menorca, Cala'n Bosch, Spagna

5. Holiday Village Rhodes, Kolimbia, Grecia

6. Protur Bonaire Aparthotel, Cala Bona, Spagna

7. Olympic Lagoon Resort, Ayia Napa, Cipro

8. Premier Inn London Bank (Tower) Hotel, Londra, Regno Unito

9. Aliathon Holiday Village, Paphos, Cipro

10. Club Med Gregolimano, Gregolimano, Grecia



TOP 10 ITALIA

1. Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel, Ortisei (BZ)

2. Family Hotel La Grotta, Vigo di Fassa (TN)

3. Club Family Hotel Executive, Cesenatico (FC)

4. Hotel Piz Galin, Andalo (TN)

5. Hotel Gambrinus Mare, Cattolica (RN)

6. Magna Grecia Hotel Village, Metaponto (MT)

7. Hotel Baltic, Giulianova (TE)

8. Alpino Family Hotel, Andalo (TN)

9. Club Family Hotel Costa dei Pini, Pinarella (RA)

10. Family Hotel Primavera, Levico Terme (TN)