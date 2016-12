6 febbraio 2015 In Finlandia a caccia di aurore boreali, dove il cielo dà spettacolo Uno scenario di indescrivibile bellezza che in Lapponia si ripete anche per 200 notti all’anno Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - E’ uno spettacolo talmente bello e impressionante da lasciare senza fiato: l’aurora boreale è magia pura che dipinge il cielo in maniera continuamente cangiante. La Finlandia è una delle zone migliori dove ammirare questo spettacolo celeste: in alcune zone della Lapponia succede anche 200 notti all'anno. Secondo un’antica leggenda, a provocare l’aurora boreale sarebbe una volpe che, sfregando la coda sulla neve, provoca le scintille che accendono il cielo. In realtà si tratta di un non meno poetico “ vento solare” che a contatto con l’atmosfera della Terra genera energia luminosa.



E’ anche, però, un spettacolo non programmabile. Per chi vuole acchiappare la fantasmagorica volpe suggeriamo di iscriversi al sito Auroras Now (aurora.fmi.fi) che fornisce notizie via mail sulle condizioni favorevoli o meno per l’apparizione delle aurore boreali. Altri siti utili, in varie zone della Finlandia: www.saamivillage.fi , www.saariselka.fi, www.luosto.fi.



Per maggiori informazioni: www.visitfinland.com/it