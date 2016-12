In capo al mondo per il selfie più originale

La “ selfie mania ” dilaga ormai ovunque: non esiste luogo o momento della giornata che non calzi a pennello per un autoscatto, da solo o in compagnia, con il proprio dispositivo mobile. Gli italiani non riescono a separarsi dal proprio dispositivo mobile neanche in vacanza: uno su dieci trascorre 5 o più ore al giorno al cellulare e il 32% posta foto sui social solo per farsi notare.

La società Hotels.comTM ha quindi realizzato una guida ai monumenti più strani che possono fare da cornice al “selfie perfetto” e più originale: dall’Australia alla Norvegia, dal Belgio agli Stati Uniti, il mondo è pieno di folli installazioni per scattare un selfie che regalerà tanti “mi piace”.



“The big banana” , Coffs Harbour, Australia - E’ la banana più grande del mondo: lunga 13 metri, alta 5 e larga 3, questa installazione in cemento armato, costruita nel 1964, è considerata l’attrazione turistica più grottesca di Coffs Harbour e una delle più strane del mondo. Il parco adiacente, inoltre, offre una serie di attrazioni sia per adulti che per bambini: dalla pista di pattinaggio su ghiaccio fino alla pista da sci artificiale.



Le spade nella roccia, Stavanger, Norvegia - Gli appassionati di castelli e cavalieri non possono esimersi da una visita a Stavanger, gioiello medievale norvegese. I primi insediamenti in questa zona risalgono addirittura a 10.000 anni fa (subito dopo l’ultima glaciazione) e nel Medioevo questa cittadina affacciata sul Mare del Nord è diventata un importante centro economico e culturale. Appena fuori dalla città, nella località di Hafrsfjord, si trovano le celebri Spade nella Roccia. Queste tre imponenti spade non sono però un monumento a Re Artù: si tratta della commemorazione della Battaglia di Hafrsfjord, combattuta nell’872, che sancì l’unificazione del Regno di Norvegia sotto la guida di Harald Bellachioma.



Atomium , Bruxelles, Belgio - L’Atomium, situato nel parco Heysel di Bruxelles, è un imponente monumento costruito in occasione dell’Esposizione Universale di Bruxelles del 1958 e non è altro che la riproduzione di una molecola di ferro 165 miliardi di volte più grande del normale. L’opera, progettata dall’architetto André Waterkeyn, ha un’altezza totale di 102 metri e un peso di oltre 2.400 tonnellate. La molecola è composta da 9 sfere, ciascuna delle quali ha un diametro di 18 metri, unite tra loro da tubi del diametro di 3 metri. L’Atomium è aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18; nella sfera più alta si trova un ristorante, mentre nelle altre vengono ospitate mostre scientifiche temporanee.



Il bisonte più grande del mondo, Jamestown, Nord Dakota - A Jamestown esiste un’area interamente dedicata al più imponente animale terrestre del Nord America: il bufalo. Proprio qui si trova la statua più grande al mondo dedicata a questo maestoso animale: è alta 8 metri, lunga 14, pesa più di 60 tonnellate ed è una riproduzione anatomicamente perfetta. L’opera, realizzata nel 1959 dallo scultore Elmer Petersen, è stata soprannominata nel 2010 “Dakota Thunder.



Il Businessman, Los Angeles - Quante volte, in preda alla disperazione, si è pensato di sbattere la testa contro il muro? A Los Angeles hanno deciso di rappresentare questo stato d’animo. Vicino alla sede di Ernst & Young è stata posizionata una statua di bronzo di un uomo d’affari che, con la sua valigetta in mano, ha il busto piegato in avanti con la testa incastrata nel muro di granito. L’artista ha voluto rappresentare la vita stressante a cui sono sottoposti i businessman nel mondo.



Gli Uomini Chinati, Praga - L’artista, David Cerny, ha voluto progettare quest’opera con l’intento di provocare. Due uomini chinati, una scala e un buco da cui sbirciare il contenuto delle viscere sono, infatti, l’opera monumentale esposta nel giardino della Futura Gallery, galleria di arte contemporanea che si trova a Praga. Un’installazione che non può che regalare uno dei migliori selfie di sempre!



Lo Squalo, Oxford - Il grande squalo che sfonda il tetto di una casa della città di Oxford, non può non essere citato tra i monumenti che accompagnano il selfie perfetto! Scultura in vetro resina, simboleggia l'impatto negativo dell'energia nucleare sull'uomo. I suoi 7 metri d'altezza costituiscono un'attrazione per tutti i visitatori di New High Steet. Il suo creatore, l'inglese John Buckley, l'ha realizzata in occasione del quarantunesimo anniversario dei bombardamenti americani su Nagasaki e Hiroshima.



Il Cucciolo Gigante, Bilbao - Alta 12 metri e composta da circa settemila piante, innaffiate costantemente da un complesso sistema di irrigazione, Puppy è una delle opera principali di Jeff Koons. Questo cucciolo gigante può essere osservato a Bilbao, precisamente nel giardino del Guggenheim Museum. Un’occasione perfetta per tutti gli amanti degli animali che vogliono farsi un selfie con un cucciolo in formato mega.