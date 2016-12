16 febbraio 2015 Il tuo viaggio ideale? Sceglilo con l’oroscopo cinese Scopri di che segno sei e trova il luogo di vacanza che fa per te. Parigi per il coniglio, Grecia per la tigre, Australia per il drago, Irlanda per il serpente… Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Sei del Topo? La tua vacanza ideale è al mare, perché l’acqua ha un potere calmante e rigenerante su di te, che sei di temperamento impetuoso. Se invece sei della Scimmia, ambiziosa e bizzarra, la tua meta è un luogo dove nessuno penserebbe di andare, un vecchio aereo, due camere da letto e un ingresso direttamente in cabina. Se sei tenero e non rinunceresti mai a portati la famiglia in vacanza, il tuo segno è il Cane e non potresti trovare un luogo migliore di un antico casale in pietra, nel cuore della Maremma. Alla vigilia del Capodanno cinese, che si festeggia quest’anno il 19 febbraio, ecco segno per segno dove potrai fare una vacanza veramente indimenticabile.

L’OROSCOPO CINESE - Secondo la leggenda, Buddha sentendo avvicinarsi la morte, chiamò a raccolta tutti gli animali della terra, ma solo dodici di loro andarono a salutarlo. Come premio per la loro fedeltà, decise di chiamare con i loro nomi le fasi lunari e renderli così immortali dando origine a dodici segni.



TOPO - Carismatico, capace leader e dotato di volontà ferrea, puoi diventare molto aggressivo e vendicativo con chi si interpone fra te ed i tuoi obiettivi. Devi imparare a rilassarti e, se è vero che l’acqua ha un potere calmante e rigenerante per la mente, sicuramente il mare è una meta ideale per mettere in pausa il tuo impeto. Alle Eolie, direttamente a strapiombo sul mare sull’isola di Vulcano.



BUFALO - Sei un lavoratore instancabile. Conquisti gli obiettivi con calma e perseveranza e per questo necessiti di pensare in tutta tranquillità e senza chiasso. La vacanza ideale è in un casale contadino in Umbria, dove meditare lontano dal caos della città.



TIGRE - Un carattere indipendente, agisce spesso d’impulso. Il tuo coraggio e la tua energia possono essere premiati nello sport dove puoi raggiungere grandi vette. La vacanza ideale per te è a Kalymnos in Grecia, il paradiso dell’arrampicata e meta preferita degli sportivi di tutt’ Europa.



CONIGLIO - Te la prendi comoda lasciando fare il lavoro duro agli altri; ami stare in compagnia e soffri la solitudine. Sei dotato di grande fascino, spendaccione, amante delle cose lussuose e delle relazioni intellettuali. La vacanza ideale è quella che ti permette di staccare la spina. A Parigi, seguendo la tua indole, in pieno Triangolo d’Oro sugli Champs Elysées, in un palazzo 5 stelle, arredato con mobili d’antiquariato Luigi XV e XVI originali, tappeti Savonnerie, marmi e lampadari di cristallo.



DRAGO - Sensualità, sensibilità, magnetismo e mistero: sei una persone molto stravagante nel modo di vestire, di pensare ed agire. In amore, idealista ed incredibilmente romantico. La tua vacanza ideale è in una delle abitazioni più strane al mondo secondo Forbes: la casa rotante in Australia, in cui andare con altri 10 amici, oltre che con l’anima gemella.



SERPENTE - Tu del Serpente agisci sempre in assoluta segretezza, in silenzio senza dare nell'occhio. Poco modesto, dimentichi un torto molto difficilmente. In amore sei molto passionale e di gran fascino. La vacanza ideale per te è in Irlanda, nel Castello di Ballyhannon, risalente al 1400, con arredi antichi e un’aura misteriosa.



CAVALLO - Il Cavallo è il classico amico trascinatore, l’anima della festa, il miglior travel planner che si possa sognare. Sai ammaliare e affascinare gli ascoltatori con la tua proverbiale parlantina. La tua destinazione vacanze è fra le più social e trendy d’Europa: Berlino. Un tuffo in Simon Dach Strasse, dove si trovano locali underground, pub, bar e negozi di design low cost, nel mercato delle pulci in Mitte e a Prenzlauer Berg, prendendo un appartamento per stare con una chiassosa compagnia di amici.



CAPRA - Il 2015 è il tuo anno: sei un personaggio molto sentimentale e sognatore, sai essere altruista con chi ami ma tendi a deprimerti, se ti senti tradito, causa scarsa autostima. La Capra ama il lusso e potrebbe sperperare tutto per una casa enorme lontano dal resto del mondo. Tua meta ideale quest’anno, l’isola di Moorea, nell’arcipelago della Polinesia Francese, in una grande villa privata deluxe immersa nella vegetazione e affacciata sulla distesa di sabbia bianca.



SCIMMIA - Ambizioso, ottimista, bizzarro e difficile da inquadrare. Non stai mai fermo. Ami viaggiare, spendere, vestirti in modo particolare; a volte proprio per i tuoi modi bizzarri non vieni preso sul serio. La tua vacanza ideale è dove nessuno penserebbe di andare: in Costarica dentro un vecchio aereo, due camere da letto e un ingresso direttamente in cabina.



GALLO - Acuto osservatore della realtà, anche se un po’ troppo orgoglioso e narciso, sei il classico collega che si vorrebbe sempre al proprio fianco e puoi essere un ottimi leader. Onesto e sincero in amore, anche se un pò troppo rude negli atteggiamenti. E’ difficile indicare una meta unica per la vacanza, vista la tua capacità di pensare a più progetti contemporaneamente. Ideale sarebbe il giro del mondo in barca a vela.



CANE - Ambizioso e capace di affrontare molto seriamente e con grande senso del dovere i compiti che ti vengono offerti. Hai bisogno di tenerezza e di coccole, sei molto fedeli. Ideale per costruire una famiglia. La meta per la tua vacanza, è un antico casale in pietra situato nel cuore della Maremma.



MAIALE - Sei una persona allegra, vivace e con una gran voglia di goderti tutto della vita. Ingenuo nelle relazioni interpersonali e romantico in amore. La vacanza ideale è nel Luberon, il buen retiro romantico nelle campagne francesi in un casale di pietra completamente ristrutturato.



