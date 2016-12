14 gennaio 2015 Il mare in Messico, in paradiso insieme alle celebrities I luoghi più amati? Cabo San Lucas, Cancún, Tulum. Scopriamoli seguendo le tracce di Laura Torrisi, Reese Witherspoon, Cindy Crawford, Tara Reid Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Cabo San Lucas, Cancún, Tulum, Riviera dei Maya: il Messico è il nuovo paradiso per le vacanze delle celebrities. Sono tanti i vip, infatti, che hanno scelto di trascorrere qualche giorno sulle calde spiagge del Messico per concludere il 2014 o per iniziare il 2015 all’insegna della tintarella, della buona cucina e del relax. Scopriamo questi luoghi, seguendo le tracce delle star che vi sono state recentemente avvistate.

Los Cabos, fine della terra – La chiamano così, perché è la parte estrema della penisola di Baja California. Un luogo, due modi di vivere le vacanze diametralmente opposti: a nord est, la tranquilla San José del Cabo, che mantiene l'aspetto e l'atmosfera di un autentico pueblo messicano, con strade acciottolate, intimi ristorantini e boutique, ormai parte integrante del suo fascino. 33 km più sotto, sulla punta, Cabo San Lucas, il luogo perfetto per far festa grazie ai numerosi bar, locali e ristoranti concentrati attorno al porticciolo. Fra le due località, sono sorti molti luxury resort con meravigliose spa ed enormi campi da golf. Favolose le spiagge: Playa Médano, la più vicina a Cabo San Lucas, è l'epicentro della movida. Bar, locali notturni e sofisticati ristoranti creano l'ambiente glamour e sempre festoso che è ormai diventato il tratto distintivo di questa zona e richiama celebrities da tutto il mondo.

A Cabo San Lucas per uno shooting, l’attrice toscana Laura Torrisi ha postato in questi giorni sul suo profilo Instagram, oltre a numerose pose sexy, un bellissimo scatto in cui interpreta la celeberrima artista Frida Kahlo. Anche la pluripremiata attrice americana Resse Wintherspoon, in occasione del Los Cabos Film Festival di fine novembre, si è concessa qualche ora di riposo sulle spiagge di Los Cabos. Avvistata pochi giorni prima di Natale a Cabo San Lucas con il marito Rande Gerber e gli amici, nonché vicini di casa in terra messicana, George Clooney e Amal Almuddin, Cindy Crawford ha postato sul suo profilo Instagram vari scatti, fra cui un romantico tramonto.



Il fascino dei cenoches - Immersa in uno dei meravigliosi cenoches della penisola dello Yucatan, Tara Reid (attrice americana nota per commedie sexy come "American Pie" e "Maial College") ha dato il benvenuto al 2015 regalando ai fans alcuni scatti mozzafiato tramite il suo profilo Instagram. I cenotes sono bellissime piscine di acqua cristallina raccolta naturalmente in grotte dopo secoli e secoli di erosione. Queste caverne naturali - più di 7.000 solo nella penisola dello Yucatan - attirano ogni anno migliaia di visitatori, fra cui molti vip, e sono una delle meraviglie del Messico. Per raggiungerle, si può fare base a Cancùn, località top dello Yucatan affacciata sul Mar dei Caraibi, o a Tulum, ideali anche per visitare Chichén Itza, le altre famose piramidi e le aree archeologiche dei Maya. Non è solo il mare, infatti, l’attrazione di questi luoghi: sulla Riviera Maya è arrivata anche Candice Accola, la Caroline Forbes della serie The Vampire Diaries, che ha esplorato alcuni dei più bei siti archeologici e sul suo profilo Instagram ha postato numerose foto che la ritraggono intenta a scalare la nota piramide Maya di Cobà. Per raggiungere la penisola dello Yucatan, British Airways mette in vendita fino al 27 Gennaio 2015 voli a prezzi scontati per Cancun. I biglietti saranno validi per volare fino al 31 ottobre 2015, esclusi il periodo dal 23 marzo al 18 aprile 2015 e quello tra il 16 giugno e il 5 settembre 2015 (www.britishairways.com).



Per informazioni: www.visitmexico.com