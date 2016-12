Il fascino del West nei Parchi del Colorado

Dalla pesca in uno dei canyon più profondi dell'emisfero occidentale al surf sulle dune più alte del Nord America, nei quattro parchi nazionali del Colorado si possono fare esperienze uniche ed emozionanti. E negli Usa il 2016 sarà il Centenario del National Park Service. Ecco quattro parchi nazionali che vale assolutamente la pena di visitare.



Great Sand Dunes National Park & Preserve - Nella valle di San Luis si ergono le maestose dune di sabbia dorata. Un paesaggio incomparabile e in costante evoluzione creato più di un milione di anni fa. Nella tarda primavera, i visitatori possono rinfrescarsi nelle acque del Medano Creek, un piccolo corso d'acqua alimentato da neve sciolta che si trova ai piedi delle dune e che forma una delle migliori “spiagge” del Colorado. In estate, gli appassionati degli sport su tavola possono avventurarsi tra le dune e praticare il sandboarding. A pochi chilometri di distanza, Alamosa offre ai visitatori meraviglie paesaggistiche, molte altre attività all'aperto, cultura e storia. I visitatori possono inoltre gustare l’autentica cucina locale nei vari ristoranti della cittadina.



Mesa Verde National Park - Situato nel sud-ovest del Colorado, Mesa Verde National Park porta i visitatori indietro nel tempo con il suo fascino antico e suggestivo. Mesa Verde, patrimonio dell’Unesco, è anche il più grande sito archeologico conservato negli Stati Uniti che riflette più di 700 anni di storia dei Popoli Ancestrali o Anasazi. Le abitazioni scavate nella roccia tra cui Cliff Palace, il più grande degli insediamenti, sono visitabili per mezzo di visite guidate dai ranger e a pagamento. Si può alloggiare nella vicina Cortez oppure a Durango, a circa 60 km dall’ingresso del parco. Qui aleggia un autentico spirito “Old West”, soprattutto nella via principale (Main Street) con i suoi hotel storici e un saloon vecchio stile.



Rocky Mountain National Park - Situato tra le città di Estes Park e Grand Lake con una superficie di 1.075 km², il parco comprende una grande varietà di ambienti montani tra i più spettacolari del Front Range. La Trail Ridge Road che attraversa il parco è la strada ininterrotta più alta della nazione che raggiunge quasi 4000 metri di altezza. Il Centenario porta con se una varietà di programmi gratuiti guidati da esperti ranger che celebrano la flora e la fauna selvatica e le meraviglie del parco. Il centro della vicina Estes Park è pieno di gallerie d’arte e negozi indipendenti. Dal lato opposto, Grand Lake offre una varietà di opzioni di alloggio per coloro che vogliono rimanere nell’atmosfera del parco come baite, resort, ranch e molto altro ancora.



Black Canyon of the Gunnison National Park - Pareti di roccia nera s’innalzano fino a raggiungere gli oltre 820 metri di altezza a strapiombo sul fiume Gunnison. Situato nella parte sud-occidentale dello stato, il Black Canyon of the Gunnison offre una moltitudine di attività per divertirsi e praticare la propria attività sportiva preferita, come il rafting, l’escursionismo, la pesca o semplicemente l’osservazione delle stelle sono solo alcune delle opportunità per godersi questo splendido parco. Gli alpinisti esperti possono mettere alla prova le loro abilità di arrampicata sulla parete verticale più alta del Colorado, la Painted Wall (circa 686 metri di altezza). Si può trovare alloggio nelle vicine città di Gunnison o Montrose, nelle quali non mancano birrifici artigianali dove assaggiare dell’ottima birra locale.



