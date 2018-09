I Vip albergatori, da Giorgio Armani a Cristiano Ronaldo

Negli ultimi anni, infatti, sono molti i vip che si sono lanciati in questa avventura e il motore di ricerca e comparazione prezzi per hotel e altri tipo di alloggi, hotelscan.com, ha selezionato i migliori hotel al mondo gestiti da personaggi famosi.



Cristiano Ronaldo. Pestana CR7 Hotel (Portogallo) - La stella del calcio mondiale possiede due hotel in Portogallo insieme al gruppo alberghiero Pestana: uno nella sua città natale, Funchal, a Madeira, in Praça do Mar, un altro a Lisbona, nel cuore del centro storico, nel quartiere chic di Baixa. Entrambi si rivolgono a un pubblico prevalentemente giovane, tra i 18 e i 35 anni, a chi ha confidenza con la tecnologia e gli ultimi ritrovati digitali che campeggiano ovunque. Le stanze sono suddivise in tre tipologie: CR, CR Superior e Suite CR7, quest'ultima dotata di televisori HD da 48 pollici, PlayStation 4, occhiali per la realtà virtuale. Ma ciò che più colpisce è il "marchio Cristiano” che caratterizza diverse aree degli hotel, personalizzate dal calciatore a suo piacimento; come gli ascensori, che mostrano diversi momenti della sua carriera, e in cui sono riprodotti anche i cori dei tifosi che gridano sugli spalti di uno stadio.



Robert De Niro. Greenwich Hotel (USA) - Il Greenwich Hotel è un magnifico boutique hotel di 88 camere di proprietà di Robert De Niro, a New York, nel quartiere Tribeca. Dietro la sua imponente facciata in mattoni rossi, l'attore offre camere finemente arredate con oggetti di lusso provenienti da tutto il mondo. Le camere presentano una combinazione di stili: da quello tibetano, con i tappeti di seta fatti a mano, a quello marocchino, con le piastrelle colorate, e alcune dispongono di caminetto. C’è inoltre una ricca biblioteca, un cortile alberato, un ristorante italiano, la Locanda Verde e la Shibui Spa.



Robert Redford. Il Sundance Mountain Resort (USA) - L'attore e regista americano Robert Redford ha creato il Sundance Independent Film Festival all'inizio degli anni '80, evento che si tiene ogni anno a Park City, vicino a Salt Lake City nello Utah, USA. In questa cornice idilliaca ha fondato anche il Sundance Mountain Resort. Il pittoresco complesso montano si trova alle pendici delle montagne rocciose, dispone di 98 camere e casette sparse in un bosco e diverse tra loro; la più curiosa forse è "La casa sull'albero" costruita letteralmente sugli alberi, con un design moderno che combina spettacolarmente la natura e il lusso. La struttura offre una vasta gamma di attività all'aria aperta come rafting, equitazione, pesca, sci e molto altro ancora. Vale anche la pena gustare la variegata offerta culinaria nei suoi due ristoranti, il Tree Room, per gli amanti dell'alta cucina, e il più informale Foundry Grill.



Lionel Messi. MiM Sitges e MiM Ibiza Es Vivé (Spagna) - Anche la stella argentina del calcio ha una sua catena di hotel che si chiama MiM, e possiede due alberghi. Il MiM Sitges si trova a 120 metri dalla spiaggia di Sitges in Catalogna, dispone di 77 camere, 300 metri quadrati di saloni, un centro benessere con un circuito di idroterapia, cabine per coppie e trattamenti di ossigeno e una terrazza sul tetto con piscina e bar con vista panoramica. Qualche mese fa il calciatore ha ampliato la sua catena con l'acquisto del famoso MiM Ibiza Es Vivé sull'isola delle Baleari. Situato a un minuto a piedi dalla spiaggia, questo elegante hotel, con un design art decò audace e sofisticato, dispone di 52 camere esclusive e suite lussuose, con una fantastica piscina all'aperto.



Giorgio Armani. Armani Hotel (Dubai) - Anche l’Italia ha la sua celebrità famosa a livello mondiale che possiede alberghi all’estero, il noto stilista Giorgio Armani é il proprietario dell'Armani Hotel Dubai che occupa 11 piani dell’esclusivo grattacielo Buri Khalifa di Dubai (Emirati Arabi Uniti). Alcune di loro hanno un balcone con una magnifica vista sul Golfo Persico e la Fontana di Dubai, conosciuta per i suoi spettacoli di acqua, suoni e luci. Nei suoi sette ristoranti si possono conoscere e gustare alcune delle più famose e interessanti gastronomie del Pianeta, cucina indiana, giapponese, francese, mediterranea e, naturalmente, italiana.



Gloria Estefan. Costa d'Este Beach Resort (USA) - La cantante Gloria Estefan e suo marito sono rimasti affascinati quando hanno visto la zona da Nord Palm Beach a Vero Beach, in Florida, che hanno deciso di aprire il Costa d'Este Beach Resort dieci anni fa, un hotel con strutture all'avanguardia e un servizio eccezionale. L'hotel è situato proprio a Vero Beach, città costiera della Florida, ben nota per la sua atmosfera artistica e culturale durante tutto l'anno. Il resort dispone di camere eleganti e un bar famoso per i suoi mojito e una piscina a sfioro che sembra confondersi con le onde che si infrangono a pochi metri di distanza sulla spiaggia privata dell’albergo. Nei dintorni è possibile praticare immersioni subacquee, surf e pesca d’alto mare, e ci sono diversi campi da golf prestigiosi nelle vicinanze.



Francis Ford Coppola. Palazzo Margherita (Italia) - Il famoso regista di film come “Il Padrino”, “Apocalypse Now” o “Dracula di Bram Stoker”, Francis Ford Coppola, possiede un palazzo del XIX secolo nella città italiana di Bernalda (Matera), dove suo nonno è nato. Il palazzo è stato trasformato in un hotel, mescolando lo stile barocco e marocchino per le decorazioni. Inoltre, dopo aver visto ogni sera alcuni dei 300 film e documentari italiani della collezione privata del regista, si può scegliere dove gustare la cena, se nel magnifico giardino interno protetto dalla Soprintendenza ai Beni Culturali, nel Bar di Cinecittà o anche in cucina, osservando gli chef preparare le pietanze più raffinate. Francis Ford Coppola non possiede solo questo hotel in Italia, secondo Hotelscan possiede anche il Blancaneaux Lodge e il Turtle Inn in Belize, La Lancha in Guatemala e il Jardín Escondido in Argentina.



David Copperfield. Musha Cay (Bahamas) - Il famoso illusionista ha acquistato Musha Cay alle Bahamas, un'isola di 150 ettari con una lussureggiante vegetazione tropicale, spiagge di sabbia bianca e acque cristalline e turchesi. Copperfield ha deciso di trasformare questo paradiso terrestre in uno dei complessi privati più lussuosi del mondo: solo 24 sono gli ospiti ammessi, d’altronde é un luogo alla portata di poche persone, un resort con 5 ville di lusso decorate dal mago stesso con opere d'arte e di antiquariato che ha acquistato in tutto il mondo. Inoltre, ogni villa ha la propria spiaggia privata, maggiordomi, personal trainer, cuochi e guide. Da urlo anche il prezzo, che per le suite arriva a 49mila euro a notte.