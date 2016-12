I Tropical Hotel più spettacolari del mondo

14:19 - Le vacanze di Natale sono finite e proviamo un po’ di tristezza all’idea dei lunghi mesi di lavoro che ci aspettano? L’ideale è pianificare subito la prossima vacanza… o almeno provare a sognarla. E per regalarsi un soggiorno davvero da favola, ecco alcune location affascinanti tra paesaggi mozzafiato e spiagge da incanto, in strutture di grande comfort in cui il lusso è a cinque stelle. Ecco insomma alcuni Tropical Hotel tra i più belli del mondo.

MALDIVE - Anantara Kihavah Villas Resort – Questa bellissimo resort sorge sull’isola di Baa, dichiarata patrimonio dell’UNESCO. E’ uno dei classici luoghi per chi sogna di fuggire “da tutto e da tutti” e per chi aspira a una vacanza davvero a tu per tu con il mare. La struttura occupa quasi interamente l’atollo ed è costruita direttamente sul mare, con ville su palafitte protese sulla barriera corallina.



ISOLE FIJI - InterContinental Fiji Golf Resort – Un vero tempio del relax nel paradiso delle isole Fiji, tra mare cristallino e benessere senza confini all’insegna di speciali trattamenti termali e massaggi esclusivi. Tutto questo, in una cornice particolarmente romantica.



THAILANDIA - Amari Vogue Krabi – Chi ama gli ambienti intimi e insieme spettacolari trova in questa struttura una cornice davvero magica. Tutti e 57 gli appartamenti del resort sono dotati di elegante giardino e balcone a due passi dal mare. E’ molto celebre anche la Spa, con trattamenti totalmente basati sulla tradizione tailandese.



RIO DE JANEIRO - Belmond Copacabana Palace - L’albergo è stato edificato nel lontano 1923 e da allora ha ospitato le più importanti personalità del mondo. In stile Art Deco, l’hotel è una vera e propria istituzione a Rio de Janeiro e offre una posizione privilegiata per ammirare la spiaggia di Copacabana. Ospita un ristorante di grande lusso e offre il piacere il soggiornare in suite arredate con opere d’arte.



RIO DE JANEIRO - Hotel La Suite - Una struttura brasiliana che strizza l’occhio alla tradizione europea: punta su arredamenti e proposte culinarie tipicamente italiane e francesi, inserite però nello scenario mozzafiato di Ipanema, tutto da godere da spettacolari terrazze a strapiombo sul mare.



MESSICO - Paradisus Playa del Carmen La Perla - Un incantevole resort sulla Riviera Maya: si trova in una splendida baia privata e rappresenta un vero tempio del lusso. La struttura ospita solo adulti, per garantire la massima tranquillità e privacy, specie per chi sceglie i pacchetti “Superior Deluxe”, con suite speciali, trattamenti benessere e piscina privata.



PORTO RICO - The Ritz-Carlton San Juan – Lunghe spiagge di sabbia finissima, un mix originale tra eleganza europea e stile tropicale, il ritmo travolgente della musica portoricana: è questo l’ambiente che accoglie il viaggiatore che soggiorna al Ritz-Carlton San Juan, con i suoi ambienti in stile caraibico e la sua pittoresca cucina tradizionale.



MONTEGO BAY - Secret St James Montego Bay – I colori e le atmosfere della Giamaica fanno la parte del leone in questo lussuoso albergo sulla baia di Montego, un vero e proprio gioiello tropicale. Qui la vacanza è tutta all’insegna del lusso, ma anche della tranquillità e della cucina gourmet.



La selezione dei Tropical Hotel è proposta da www.trivago.it