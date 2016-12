I luoghi del silenzio: dieci scenari di sogno

06:00 - Il rumore del silenzio non è sempre facile da capire e soprattutto da apprezzare. Ma, se avete voglia di staccare la spina dalla frenesia di tutti i giorni, preparate le valigie e tuffatevi in una vacanza a contatto con la natura: dagli atolli maldiviani alla savana della Tanzania, dalla voce dell'acqua a quella del vento, ecco i luoghi in cui è possibile scoprire la pace dei sensi e dimenticare almeno per un po' il trambusto della vita quotidina.