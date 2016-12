I dieci luoghi sacri più spettacolari del mondo

Oggi Wimdu, la più grande piattaforma europea per la ricerca di appartamenti in città, ci presenta una galleria dei dieci luoghi sacri più suggestivi al mondo.

Tempio Itsukushima, Giappone - Inserito tra i Patrimoni dell'Umanità dell'UNESCO quaesto santuario Shintoista ha la particolarità di esser stato costruito su palafitte che si immergono direttamente nel mare. Ma la vera attrazione di questo complesso è il portale, che può esser raggiunto in barca o a piedi durante la bassa marea.



Angkor Wat, Cambogia - Questo complesso di templi in Cambogia è noto per essere il più grande edificio sacro al mondo, tanto che il nome stesso Angkor Wat significa letteralmente “Città dei Templi”. Oggi è un vero e proprio simbolo per la Cambogia, tanto da esser diventato parte della bandiera nazionale.



Buddha Gigante , Hong Kong - Questa statua del Buddha ad Hong Kong misura la bellezza di 34 metri di altezza, ed è costituita da 202 parti di bronzo. Meta di turismo e pellegrinaggio, questa statua rappresenta il concetto orientale di armonia tra l'uomo e la Natura.



Tempio del Loto, India - Uno dei luoghi sacri moderni più visitati al mondo, e possiamo facilmente capire il perché. Questo tempio formato da 27 petali marmorei che si schiudono sembra letteralmente galleggiare sui laghetti che lo circondano.



Monte Kailash, Tibet - Questa montagna, parte della catena Transhimalayana è considerata un luogo sacro da differenti religioni, tra cui quelle Induista e Buddhista. Fino al 2014 nessun uomo aveva mai scalato questa vetta, e colui che lo ha fatto non ne è mai disceso, ma si è sacrificato alla dea Shiva.



Cattedrale di San Basilio, Mosca - Questa Chiesa ortodossa eretta nella metà del 1500 non ha eguali al mondo. Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, la chiesa di San Basilio ha una forma che ricorda le fiamme di un falò che si spingono verso il cielo.



Moschea Blu, Istanbul - Questa moschea è probabilmente la più famosa di Istanbul e una delle più celebri al mondo. Il nome caratteristico è dovuto alle 21.043 piastrelle di ceramica blu che decorano le pareti e la cupola dell'edificio.



Kaaba, La Mecca - Si tratta del luogo pià sacro per l'Islam, e una meta di pellegrinaggio obbligato per chiunque possa raggiungerla, secondo i 5 Pilasti dell'Islam. Le immagini dei fedeli raccolti intorno al cubo nero in preghiera sono uno spettacolo unico al mondo.



Sagrada Familia, Barcellona - Tappa obbligata per qualsiasi turista che visiti Barcellona, questa basilica è il capolavoro, tuttora incompiuto, del grande architetto catalano Antoni Gaudì. La chiesa è stata consacrata nel novembre del 2010, 127 anni dopo l'inizio della sua costruzione.



San Pietro, Roma - Centro del Cattolicesimo nel mondo questa chiesa non ha certo bisogno di presentazioni in Italia. Una delle cose più impressionanti di questo edificio è la lista di architetti illustri che vi hanno lavorato, tra cui possiamo menzionare Michelangelo, Bramante, Raffaello e Bernini.