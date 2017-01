I borghi più curiosi e pittoreschi del mondo

I borghi gioiello ai quattro angoli del mondo 1 di 12 Istockphoto Istockphoto I borghi gioiello ai quattro angoli del mondo Il villaggio storico Shirakawa-go, in Giappone 2 di 12 Istockphoto Istockphoto I borghi gioiello ai quattro angoli del mondo Xingping – Cina – e le sue imponenti montagne di roccia carsica. 3 di 12 Istockphoto Istockphoto I borghi gioiello ai quattro angoli del mondo Tibet: il formicaio di casette di legno a Larung Gar, tutte abitate da monaci e suore buddisti. 4 di 12 Istockphoto Istockphoto I borghi gioiello ai quattro angoli del mondo L'antico villaggio di pescatori: siamo a Carvoeiro, in Algarve (Portogallo) 5 di 12 Istockphoto Istockphoto I borghi gioiello ai quattro angoli del mondo Le architetture medievali di Albarracin – Spagna 6 di 12 Istockphoto Istockphoto I borghi gioiello ai quattro angoli del mondo Ancora Spagna, ma stavolta in Andalusia: Ronda e il suo ardito Puente Nuevo. 7 di 12 Istockphoto Istockphoto I borghi gioiello ai quattro angoli del mondo Popeye Village – Malta 8 di 12 Istockphoto Istockphoto I borghi gioiello ai quattro angoli del mondo Cochem (Germania) e il suo castello, sulle sponde della Mosella 9 di 12 Istockphoto Istockphoto I borghi gioiello ai quattro angoli del mondo Hallstatt, in Austria. Un vero borgo gioiello 10 di 12 Istockphoto Istockphoto I borghi gioiello ai quattro angoli del mondo Reine, antico villagio di pescatori nelle Isole Lofoten, in Norvegia 11 di 12 Istockphoto Istockphoto I borghi gioiello ai quattro angoli del mondo E ora in Italia: Procida e le sue case pittoresche. 12 di 12 Istockphoto Istockphoto I borghi gioiello ai quattro angoli del mondo Suggestioni da cartolina: siamo a Castelmezzano, in Basilicata. leggi dopo slideshow ingrandisci

SHIRAKAWA-GO – GIAPPONE - Shirakawa-go è un villaggio storico dichiarato Patrimonio dell’Umanità UNESCO nel 1995. Si trova sull'isola di Honshū, nella valle del fiume Shogawa, ed è famoso per i tradizionali casali gassho-zukuri, alcuni dei quali risalgono a oltre 250 anni fa.



XINGPING – CINA – Situata nella regione del Guangxi sul fiume Li, la città è immersa in un impressionante paesaggio, dominato da imponenti picchi di origine carsica. Le montagne sono molto apprezzate dagli scalatori grazie anche agli scenari mozzafiato che offrono agli ardimentosi che si cimentano nell’arrampicata.



LARUNG GAR - KHAM - TIBET - La città è un sorprendente complesso di minuscole abitazioni in legno, costruite così vicine da fondersi l'una con l'altra, riservate ai monaci e alle suore buddisti iscritti al locale Centro di studi religiosi. Si trova nel distretto di Kham, in Tibet e con i suoi oltre 40 mila abitanti è probabilmente il più vasto centro di studi religiosi al mondo. Nel 2016 il governo cinese ha minacciato la sua demolizione, per ridurre il numero degli abitanti.



CARVOEIRO – ALGARVE - PORTOGALLO - Un antico villaggio di pescatori dalle case bianche a calce o coloratissime. Oggi è un centro turistico molto frequentato, grazie alle sue belle spiagge.



ALBARRACIN – SPAGNA – E’ città medievale in provincia di Teruel, a circa 270 chilometri da Madrid), posta su uno sperone roccioso tagliato da un burrone generato dal fiume Guadalaviar. E' un vero gioiello, con le sue mura medievali, le strade strette e i vicoli interrotti da scalinate e piccoli passaggi fra le case con mura irregolari di colore rossiccio.



LA RONDA – SPAGNA - È una delle città dell'Andalusia più belle ed antiche e, in parte, conserva la sua antica struttura araba. Sorge su un pianoro a strapiombo sulla pianura circostante. La città è divisa in due da una impressionante spaccatura su una larghezza di 60-80 metri e con uno strapiombo di 160, unite tra loro da un ardito ponte, il Puente Nuevo, costruito alla fine del Settecento.



POPEYE VILLAGE – MALTA – Questo villaggio, conosciuto anche con in nome di Sweethaven Village, è un gruppo di casette in legno rustiche e sgangherate. Si trova nella baia di Anchor, all'estremità nord occidentale dell'isola di Malta. E’ nato come set cinematografico per il film Popeye-Braccio di Ferro, prodotto dalla Paramount e dalla Walt Disney: oggi è un museo a cielo aperto e un complesso di intrattenimento aperto al pubblico.



COCHEM - GERMANIA – Il villaggio si trova nella regione della Renania Palatinato, non lontano dalla città di Coblenza. sulle sponde della Mosella. Il villaggio è dominato da un imponente castello dal quale si gode una vista incantevole sulla zona.



HALLSTATT - AUSTRIA – Un vero borgo gioiello, patrimonio dell’Umanità Unesco, stretto tra le montagne e il lago. Sembra un villaggio delle fate, con le sue casette dai tetti spioventi che in primavera sono tutte ornate di fiori. Vi abitano appena 750 persone.



REINE - ISOLE LOFOTEN – NORVEGIA - E’ un antico villaggio di pescatori situato sull'isola di Moskenesøya, al di sopra del Circolo Polare Artico. E' uno dei luoghi più conosciuti dell'arcipelago per la sua posizione suggestiva ai piedi di ripide scogliere e per le sue casette rosse che sembrano fatte con i mattoncini del Lego. Nonostante si trovi molto a Nord, le sue acque non gelano mai grazie alla Corrente del Golfo.



PROCIDA – NAPOLI - L'isola di Procida si trova nel golfo di Napoli e appartiene all'arcipelago delle Isole Flegree. E' da sempre molto amata da poeti e scrittori: è lo scenario di una delle novelle del Decamerone del Boccaccio e del romanzo di Elsa Morante “L'isola di Arturo". E' stata set cinematografico dei film "Il postino", con Philippe Noiret e Massimo Troisi, e "Il talento di Mr. Ripley", con Matt Damon.



CASTELMEZZANO – POTENZA - BASILICATA - Sorge nel cuore delle Dolomiti Lucane, arroccato su terrazzamenti costruiti in una conca rocciosa. Il paese è caratterizzato da ripide scalinate e stradine, tra le case con i tetti in lastre di pietra arenaria. Nei mesi estivi è stazione di partenza dell'adrenalinica esperienza "Il Volo dell'Angelo": si vola a oltre 100 chilometri all'ora di velocità, sospesi in aria e agganciati a un cavo d'acciaio per mezzo di una imbracatura, su uno strapiombo di circa 800 metri fino al borgo di Pietrapertosa.