Hotel? Gli italiani vogliono la Spa e il relax

La ricerca è stata condotta a livello europeo da Secret Escapes, intervistando gli iscritti al proprio sito. Alla domanda “Cosa significa per te il lusso quando alloggi in un hotel?” il 42,42% degli italiani afferma di non voler rinunciare al design e all'architettura della struttura, come gli olandesi (59,29%). Gli inglesi affermano invece di preferire un hotel dall'atmosfera unica (34,4%), mentre per tedeschi (41,7%) e spagnoli (28%) è fondamentale la professionalità del personale.



La ricerca del riposo assoluto - Uno dei dati più interessanti della ricerca è che gli italiani, a differenza di tutti gli altri europei, amano il relax e il riposo assoluto: quasi il 44% dichiara infatti che un hotel, per poter essere considerato “di lusso”, deve avere una spa. Si dimostrano inoltre i meno sportivi: appena il 2% considera come “luxury” la possibilità di essere coinvolti in attività sportive come golf, tennis o piscina. Gli inglesi (67,3%), i tedeschi (78,4%) e gli olandesi (67,72%) considerano l'hotel “di lusso” quando offre un servizio ristorazione ad alti livelli, cosa che probabilmente gli italiani considerano scontata, data la familiarità con il buon cibo (37%). Gli spagnoli invece amano staccare la spina e considerano come “lusso” l'isolamento dell'hotel dai rumori e dai ritmi della città (57%).



Il personale deve essere “alla mano” -Ma qual è l'elemento che rende qualificato il personale di un hotel di lusso? I tedeschi (79,1%) e gli olandesi (75,68%) apprezzano la capacità dello staff di dimostrarsi alla mano, mentre gli inglesi (56,2%) amano l'attenzione che viene loro riservata nelle piccole cose, come trovare un cocktail di benvenuto o frutta fresca all'arrivo. Gli italiani ricercano sia l'essere alla mano del personale (41,41%), così come l'attenzione nelle piccole cose (33,33%). Gli spagnoli, invece, apprezzano non solo un personale alla mano (43%) ma anche la possibilità di usufruire di un servizio a 360 gradi, con parrucchiere, palestra o prenotazione del ristorante (27%).



Italiani esteti, il design protagonista - La ricerca dimostra anche che gli italiani hanno gusti ed esigenze completamente diverse quando si tratta di lusso in relazione alla camera dell'hotel. Ancora una volta nessun dubbio: il design degli interni è protagonista (37,76%) a differenza dei tedeschi (65,2%) che sono più esigenti in fatto di pulizia e cambio della biancheria. Gli inglesi invece amano quasi allo stesso modo sia il letto confortevole (25,7%) che pulizia e cambio della biancheria. Spagnoli e olandesi ricercano invece ricercano spazi per rilassarsi (rispettivamente, 31% e 64,86%).



Irrinunciabile la vista mozzafiato - Su un fattore tutti gli europei intervistati sono d'accordo: un aspetto imprescindibile del lusso è avere la possibilità di godere di una vista mozzafiato guardando fuori dalla propria camera.