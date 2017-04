Earth Day - TOP 10 Italia 1 di 10 Tripadvisor Tripadvisor Earth Day - TOP 10 Italia 1) Lefay Resort & Spa Lago di Garda, Gargnano (BS) 2 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Earth Day - TOP 10 Italia 2_Hotel Villa Schuler 3 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Earth Day - TOP 10 Italia 3_B&B Villa Beatrice 4 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Earth Day - TOP 10 Italia 4_Callistos Hotel & Spa 5 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Earth Day - TOP 10 Italia 5_Hotel Leitlhof 6 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Earth Day - TOP 10 Italia 6_Wellness Hotel Lupo Bianco 7 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Earth Day - TOP 10 Italia 7_Alp & Wellness Sport Hotel Panorama 8 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Earth Day - TOP 10 Italia 8_Villa Tres Jolie 9 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Earth Day - TOP 10 Italia 9_Villa Carolina Country House 10 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Earth Day - TOP 10 Italia 10_B&B Cancabaia Parma leggi dopo slideshow ingrandisci

'hotel più sostenibile del mondo è il Tambo del Inka, a Luxury Collection Resort & Spa a Urubamba (Perù). Seguono il Bucuti & Tara Beach Resort Aruba a Palm - Eagle Beach (Caraibi) e l'Hotel du Vieux-Quebec a Quebec City (Canada). A livello europeo dopo il Lefay Resort & Spa Lago di Garda si piazzano l'Hayfield Manor Hotel a Cork in Irlanda e il The Mandala Hotel a Berlino.



Top 10 Italia:

1) Lefay Resort & Spa Lago di Garda, Gargnano (BS)

2) Hotel Villa Schuler, Taormina (ME)

3) B&B Villa Beatrice, Verona (VR)

4) Callistos Hotel & Spa, Tricase (LE)

5) Hotel Leitlhof - Dolomiten, San Candido (BZ)

6) Wellness Hotel Lupo Bianco, Canazei (TN)

7) Alp & Wellness Sport Hotel Panorama, Fai della Paganella (TN)

8) Villa Tres Jolie, Trezzone (CO)

9) Villa Carolina Country House, Sorrento (NA)

10) B&B Cancabaia Parma, Lesignano de' Bagni (PR)